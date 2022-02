Comment voir quels jeux fonctionneront avec votre Steam Deck

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous obtenez un Steam Deck et que vous voulez voir quels jeux fonctionneront avec l'ordinateur de poche, il existe plusieurs façons de vérifier.

Il a déjà été révélé qu'il y aura au moins 100 jeux qui seront jouables (dont 60 sont entièrement vérifiés). Mais si vous avez déjà une bibliothèque Steam décente, vous voudrez peut-être savoir à quels jeux vous pourrez jouer.

Il existe actuellement plusieurs façons de vérifier. Malheureusement, à ce stade, vous ne pouvez pas simplement regarder un jeu dans votre bibliothèque Steam et voir s'il a les marques de vérification ou de compatibilité. Ceux-ci n'apparaissent même pas dans le magasin Steam pour le moment.

Il existe cependant quelques options manuelles. Vous pouvez, par exemple, utiliser l' outil Steam Deck Verified créé par Avery pour recouper manuellement les jeux de votre bibliothèque Steam avec ceux qui ont été vérifiés et inclus dans la base de données Steam. Ce système ne semble pas parfait à ce stade et évidemment, si vous avez des centaines de jeux dans votre bibliothèque, il sera difficile de tous les vérifier.

Heureusement, il existe un moyen de vérifier automatiquement votre bibliothèque Steam et c'est en utilisant l'outil CheckMyDeck. Il s'agit d'un site qui n'est pas officiellement associé à Valve mais qui peut utiliser des informations accessibles au public pour comparer votre bibliothèque à la liste actuellement vérifiée.

Cependant, il nécessite quelques étapes essentielles pour démarrer, mais rien de trop éprouvant.

Pour utiliser cet outil, suivez d'abord ces étapes :

Ouvrez l'application Steam et accédez à votre profil Cliquez sur "modifier le profil" en haut à droite Trouvez le champ marqué URL personnalisée S'il y a quelque chose, supprimez-le Cela révélera alors votre ID Steam dans le format URL juste en dessous :

Ne cliquez pas sur enregistrer à ce stade, copiez simplement ce code et cliquez à partir d'ici et vous conserverez toujours votre URL personnalisée. Vous pouvez également utiliser votre identifiant Steam (l'URL personnalisée) pour connaître votre numéro d'identification Steam64 à l'aide de l'outil de recherche d'identifiant Steam .

L'étape suivante consiste simplement à visiter l'outil CheckMyDeck et à utiliser votre numéro d'identification Steam64 pour vérifier votre bibliothèque. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, c'est peut-être parce que votre profil Steam est défini sur privé. Si tel est le cas, revenez simplement à Steam> Votre profil> Modifier> Paramètres de confidentialité et modifiez les détails du jeu en "Public".

L'outil CheckMyDeck pourra alors afficher votre bibliothèque Steam et vous faire savoir que les titres sont vérifiés, jouables, non pris en charge ou inconnus.

Nous avons exécuté notre bibliothèque de 860 jeux via l'outil et avons découvert que seulement 7 % environ sont dits « jouables » en ce moment. Alors qu'une grande partie est naturellement répertoriée comme "inconnue". La plupart des utilisateurs trouveront probablement la même chose car Valve est en train de vérifier les jeux dans le catalogue Steam et il y a beaucoup à faire.

Continuez à vérifier à l'avenir et vous constaterez sans aucun doute que cette liste s'allongera.

Écrit par Adrian Willings.