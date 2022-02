Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous sommes à moins d'un mois du lancement du très attendu Steam Deck de Valve .

Désireux de savoir comment les jeux fonctionneront sur le nouvel appareil, un utilisateur de Steam a fouillé dans SteamDB pour découvrir les jeux que Valve a déjà certifiés.

Les données nous indiquent que Valve a testé 106 jeux pour la compatibilité Steam Deck jusqu'à présent.

Les résultats ne sont pas encore disponibles sur Steam , mais vous pouvez consulter la liste organisée par les fans dès maintenant.

La vérification Steam Deck de Valve a quatre niveaux de compatibilité :

Le niveau le plus élevé est "Vérifié", ce qui signifie qu'il a réussi tous les contrôles de Valve, y compris la prise en charge du contrôleur et les contrôles de performances.

Vient ensuite "Joyable", ce qui signifie que le jeu fonctionnera mais nécessitera peut-être quelques ajustements pour qu'il fonctionne au mieux.

"Non pris en charge" signifie que Valve a testé le jeu et qu'il ne fonctionnera pas.

Le niveau "Inconnu" fait référence aux jeux que Valve n'a pas encore testés.

Sur les 106 titres testés, 60 tombent dans le niveau le plus élevé de "Vérifié" et seuls cinq titres ont été jugés "Non pris en charge".

Sur ces cinq, quatre sont des jeux VR , qui ne fonctionneraient évidemment pas sur le Steam Deck, donc les premiers signes sont vraiment prometteurs.

Certains points forts de la liste "Vérifié" incluent Portal 2 , Death Stranding et Dark Souls 3 . Ainsi que des favoris indépendants comme Cuphead et Celeste.

Nous avons hâte d'essayer le Steam Deck, heureusement il n'y a pas longtemps à attendre, avec des unités qui devraient être expédiées fin février.

