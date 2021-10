Valve a officiellement confirmé les prochaines dates de vente Steam

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les dates de vente Steam sont généralement un cas de conjecture ou de conjecture basée sur les périodes de vente précédentes.

Cette fois-ci, Valve a confirmé les dates futures, nous savons donc déjà quand les ventes de vapeur dHalloween, dautomne et dhiver doivent commencer.

La société a publié les dates de vente prévues sur Steamworks afin que les éditeurs et autres puissent y accéder et planifier en conséquence. Cette page est cependant accessible au public, donc maintenant nous savons tous quand cela se produit et vous pouvez préparer votre portefeuille pour acheter les jeux que vous avez retenus.

Les dates officielles ont été révélées comme suit :

Steam Halloween Sale - du 28 octobre au 1er novembre

Vente dautomne Steam - du 24 au 30 novembre

Soldes dhiver Steam - du 22 décembre au 5 janvier

Il ny a pas longtemps à attendre la vente dHalloween, mais si cest comme lannée dernière, cette vente se concentrera principalement sur les jeux dhorreur. Si vous recherchez des remises plus importantes sur une plus grande variété de jeux, vous devrez attendre la fin novembre.

Cette année, la vente dautomne Steam tombe également à la même date que le Black Friday , vous devrez donc également prévoir un budget pour les cadeaux de Noël. Ou avoir plus dendroits pour décrocher une bonne affaire de jeu sur PC .

Si vous ne pouvez pas attendre un accord, il convient également de noter quEpic Games a déjà une vente dHalloween en cours .