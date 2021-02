La fonctionnalité Remote Play Together de Steam est maintenant encore meilleure

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La fonctionnalité Remote Play Together de Steam existe depuis un certain temps maintenant. Permettre aux joueurs de jouer gratuitement à des jeux multijoueurs locaux sur le Web avec des amis. Mais maintenant, Valve le rend encore meilleur en donnant accès à cela aux joueurs qui nont même pas de compte Steam.

Si vous ne le savez pas déjà, la fonction Remote Play Together permet essentiellement à un joueur de partager des expériences locales en coopération avec des amis. Le processus pour le faire est également très simple, il suffit de lancer le jeu, puis de cliquer sur un ami et de cliquer sur "Remote Play Together" pour envoyer une invitation et ensuite ils peuvent accepter et jouer avec vous.

Le bonus est quune seule personne doit posséder le jeu. Ce joueur héberge le jeu et diffuse les données via Steam à son ami, puis il peut jouer comme sil était dans la même pièce. Lautre personne na plus besoin dun compte Steam et na pas nécessairement besoin de jouer sur PC non plus.

Si vous avez la dernière version bêta de Steam Client , vous pouvez copier un lien pour Remote Play Together et lenvoyer à nimporte quel ami sur nimporte quel appareil. Tant quils pourront accéder à lapplication Steam Link , ils pourront accéder au jeu. Cela signifie que vos amis peuvent jouer sur les téléphones Android, les iPhones, les iPad, lApple TV et sur Raspberry Pi également.

Jeux PC à venir: les meilleurs nouveaux jeux à espérer en 2021 et au-delà Par Adrian Willings · 26 Février 2021

Les jeux, bien sûr, doivent prendre en charge Remote Play Together, mais il existe une multitude de jeux qui le font . Noubliez pas que vous recherchez des jeux proposant un mode multijoueur local et non un mode multijoueur en ligne. Vous pouvez filtrer les jeux dans le magasin Steam pour voir ceux qui ne prennent en charge que Remote Play Together si vous nêtes pas sûr, ne vous attendez pas à pouvoir jouer à Valheim avec 9 amis de cette façon.

Écrit par Adrian Willings.