La vente de la Golden Week de Steam pourrait bientôt commencer

(Pocket-lint) - Joueurs sur PC, préparez vos portefeuilles car il semble que la vente de la Golden Week de Steam est sur le point de commencer.

Nous voyons généralement Valve déployer des ventes à cette période de lannée et bien quil ny ait pas encore de mot officiel sur le moment où la vente commencera, il y a des indices sur son arrivée imminente.

Il ne semble pas longtemps que nous ayons eu le Steam Game Festival ou même la dernière vente Steam, mais il semble que nous ayons bientôt une autre vente révolutionnaire.

La base de données Steam, un site conçu pour suivre et surveiller tout ce qui a trait à Steam a publié sur larrivée imminente de la vente.

La vente de la Golden Week de Steam se déroule à nouveau cette année, du 29 avril au 6 mai.



⏰ https://t.co/FINTCW7BV2 #SteamDeals #GoldenWeek pic.twitter.com/Y4X85eWe3N - Base de données Steam (@SteamDB) 24 avril 2021

L historique suivi des ventes montre également quil y a généralement une vente à cette période de lannée pour coïncider avec la Golden Week au Japon. Si vous ne le savez pas déjà, cest une semaine de fêtes nationales pour le pays, ce qui semble être une excellente raison de célébrer.

Comme vous vous en doutez, la vente de la Golden Week sera probablement axée sur les jeux japonais. Nous nous attendons à voir des réductions sur des jeux comme Dark Souls, Monster Hunter World, Devil May Cry et plus encore.

Ce que nous ne savons pas, ce sont les jeux qui seront en vente ou le montant des remises. Nous allons chercher les meilleures offres et mettre à jour notre guide pour vous aider à faire une bonne affaire.

Nous nous attendons également à ce que Valve ajoute certaines des récompenses de profil habituelles sur le thème des fêtes pour que vous puissiez également dépenser vos points Steam. Il y a donc beaucoup à espérer.

Écrit par Adrian Willings.