Steam a maintenant une section réservée aux adultes pour un contenu de jeu plus risqué

(Pocket-lint) - Valve lance souvent de nouvelles expériences dans le magasin Steam afin daméliorer lexpérience utilisateur et de faciliter la découverte de nouveaux contenus. Un nouvel ajout inclut désormais la possibilité de filtrer et dafficher le contenu "réservé aux adultes".

Ce nest pas le but de cette mise à jour bien sûr. La nouvelle expérience est conçue pour présenter plus de jeux dans un ensemble plus large de catégories avec la bibliothèque de jeux en constante expansion de Steam. Lidée étant de faciliter la recherche de ce que vous aimez en fonction des sous-genres, des thèmes, des modes de lecture et plus encore.

Cette mise à jour ajoute deux sections, "nouvelles et remarquables" qui incluent les jeux populaires et tendances et les meilleurs vendeurs , puis la section "catégories" beaucoup plus détaillée. Ce menu propose toutes sortes de genres, y compris tout, des simulateurs de marche aux tireurs, des romans visuels aux RPG daction. Vous pouvez filtrer les jeux par "thème" et rechercher des jeux avec uneprotagoniste féminine ou des jeux de science-fiction et cyberpunk (on se demande quel jeu est le plus populaire en ce moment).

Parcourez ces catégories et vous verrez si vous avez déjà des jeux pour adultes dans votre collection ou si vous avez défini vos préférences pour lautoriser, il existe maintenant une section réservée aux adultes qui comprend toutes sortes de contenus obscènes. Pour le moment, ceux-ci semblent principalement être Hentai, Anime et toutes sortes de jeux indépendants avec une grande quantité de nudité.

Tout cela signifie quil est beaucoup plus facile de trouver ce que vous voulez et ce qui vous intéresse sans tomber dans une section qui ne vous intéresse pas. Mettez à jour votre navigation et regardez autour de vous en visitant Steam Labs ici .

Écrit par Adrian Willings.