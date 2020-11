Ce mod de portail vous permettra de voyager dans le temps pour résoudre des énigmes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous navons vu aucun signe dun nouveau jeu Portal apparaissant de sitôt. Pourtant, malgré son âge, Portal 2 parvient toujours à être populaire .

Avec plus de 200 000 critiques positives et environ 3 000 joueurs qui y jouent à tout moment, il est clair que les gens aiment utiliser des portails pour résoudre des énigmes.

Si vous avez terminé les jeux et que vous en voulez plus, alors il y a de bonnes nouvelles car ce prochain mod a une charge de nouveau contenu de portail à apprécier.

Cela comprend non seulement 25 nouveaux puzzles, des mécanismes de puzzle uniques et plus encore, mais aussi un autre type de pistolet portail. Cest une arme qui déclenche des portails horaires.

Cest vrai, avec Portal Reloaded , vous pourrez résoudre des énigmes en quatre dimensions.

Alors que les canons du portail dorigine sont toujours présents, le nouveau (qui déclenche des portails rectangulaires verts) vous permettra de voyager entre deux chronologies différentes. Lun de ces délais est le temps présent, les 20 autres années dans le passé.

Nous ne doutons pas que ce nouveau type de portail mènera à des situations intéressantes de résolution dénigmes et à beaucoup de grattage pour essayer de comprendre comment cela fonctionne.

Nous sommes profondément intrigués. Si vous lêtes aussi, rendez -vous sur le magasin Steam pour en savoir plus et lajouter à votre liste de souhaits. Malheureusement, il ne sortira quen avril 2021.

