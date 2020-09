Left 4 Dead 2 nest pas mort: il vient davoir une énorme mise à jour avec plus de 1000 changements

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Left 4 Dead 2 a été lancé à lorigine en 2009 et est depuis longtemps un favori pour beaucoup. Maintenant, il a eu une mise à jour massive pour le ramener à la vie.

Last Stand est une mise à jour du jeu qui a été conçue avec amour par la communauté et qui a maintenant reçu le sceau dapprobation Valve.

Trouvez vos amis, dépoussiérez vos armes et affrontez la horde de zombies une dernière fois dans The Last Stand Update, une mise à jour massive de Left 4 Dead 2 créée par la communauté.



Left 4 Dead 2 est également GRATUIT ce week-end à partir de maintenant, et en solde à 80% de réduction! https://t.co/mwhl6NIZCC pic.twitter.com/U0waG0NiQT - Valve (@valvesoftware) 24 septembre 2020

La mise à jour apporte plus de 1000 changements au jeu, dont 26 nouvelles cartes de survie, de nouvelles armes, de nouvelles mutations, de nouvelles animations et plus encore.

Il y a tout un tas de nouvelles réalisations, de corrections de bugs et daméliorations de linterface utilisateur et bien plus encore pour insuffler une nouvelle vie au jeu.

Comme si tout cela ne suffisait pas, le jeu est également gratuit ce week-end et a été fortement réduit si vous souhaitez lacheter également. En savoir plus sur les modifications apportées et consulter les notes de mise à jour pour plus dinformations.

