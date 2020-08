Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Untitled Goose Game a été lancé avec beaucoup déloges lors de sa sortie initiale en septembre 2019. Le jeu est apparu sur Epic Games Store, Nintendo Switch et plus à cette époque et était aimé par beaucoup.

Désormais, le jeu devrait apparaître sur Steam le 23 septembre, ce qui plaira sans aucun doute à un public plus large de joueurs sur PC. Plus agréable cependant est le fait que le jeu est sur le point dobtenir une mise à jour qui comprend un nouveau mode à deux joueurs lorsque ce nouveau lancement se produit.

Meilleurs jeux PC à acheter: des jeux fantastiques à ajouter à votre collection

Jeux PC à venir: les meilleurs nouveaux jeux à espérer

squirrel_widget_336397

Comme si ce nétait pas déjà très amusant de causer le chaos et de faire des ravages avec notre ami à plumes préféré, vous pourrez maintenant doubler le problème avec un ami.

La mise à jour permettra aux utilisateurs de jouer à lensemble du jeu avec deux joueurs contrôlant chacun une oie. Vous pourrez travailler ensemble pour causer encore plus de problèmes que dhabitude. Doublez le problème, doublez la quantité de klaxons.

Cette mise à jour devrait être gratuite pour tous les propriétaires actuels du jeu et constitue évidemment une belle incitation à lacheter si vous ne le possédez pas déjà.

Hélas, vous ne pouvez pas encore pré-commander sur Steam, mais vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits .

Écrit par Adrian Willings.