Vous pouvez maintenant jouer à Counter-Strike 1.6 dans votre navigateur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous êtes dhumeur à revivre vos jours de gloire ou pour une touche de gameplay rétro, alors vous allez adorer ça. Vous pouvez maintenant jouer au jeu de tir classique de Valve Counter-Strike 1.6 dans un navigateur Web. Pas dinstallation Steam requise.

Sans payer un sou ni avoir à vous inscrire à quoi que ce soit, vous pouvez simplement charger le jeu et vous battre dans le cadre classique du terrorisme contre le terrorisme.

Bien sûr, les graphiques peuvent sembler un peu datés et le chargement prend un certain temps, mais il est indéniable que cest assez soigné.

Rendez-vous sur ce site et vous pouvez sauter directement dans un jeu avec un tas dautres joueurs du monde entier. Il existe actuellement des serveurs disponibles en Europe, au Canada, en Asie, en Inde, aux États-Unis et au Brésil et bien que vous puissiez jouer gratuitement avec des gens de partout, il y a aussi la possibilité de payer pour louer un serveur et jouer avec des amis à la place.

Les fans de Old School Counter-Strike seront ravis dapprendre que vous pouvez non seulement jouer dans nimporte quel navigateur, mais vous pouvez également rester coincé dans les cartes préférées classiques - de_dust, de_dust2, cs_assault et cs_italy également.

Nous avons eu un essai et cela fonctionne bien. Bien que si vous avez envie dune action Counter-Strike, vous feriez probablement mieux de télécharger Steam et une copie de Counter-Strike: Global Offensive . Cest gratuit après tout.