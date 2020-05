Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La collection impressionnante de jeux de Quantic Dream était à lorigine des exclusivités PlayStation. Puis les jeux sont arrivés sur PC via Epic Store lannée dernière et maintenant ils arrivent sur Steam.

Heavy Rain , Beyond Two Souls et Detroit: Become Human étaient tous très appréciés lors de leur première sortie sur PlayStation. Mais le studio de développement voulait séloigner de lexclusivité de la plateforme et exposer son jeu à un public plus large.

Le fondateur de Quantic Dream, David Cage, la confirmé dans une interview accordée à Dual Shockers lannée dernière.

"Nous avons toujours eu une excellente relation avec Sony PlayStation. Ils ont toujours été très favorables à mon travail et nous leur avons toujours été très fidèles en retour", a-t-il déclaré. "Nous avons donc eu une conversation très ouverte sur tout cela, et ils ont nous a permis de publier notre catalogue de titres sur PC. "

La nouvelle que les jeux arrivent sur Steam a été officiellement révélée sur Twitter:

Finalement! Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit: Become Human arrivent sur Steam le 18 juin! #QuanticStream



Téléchargez les démos gratuites MAINTENANT:

Pluie lourde: https://t.co/vgyWgO3YBt

Détroit: https://t.co/SbIxbSbfoR

Au-delà: https://t.co/P51sXvOhwm pic.twitter.com/83TaO6x7Ai - RÊVE QUANTIQUE (@Quantic_Dream) 25 mai 2020

Lautre bonne nouvelle est que les trois jeux ont été mis à jour et optimisés pour PC avec des visuels 4K, un gameplay à 60 FPS et une prise en charge grand écran. Les amateurs de Steam seront également ravis dapprendre que les succès Steam sont également inclus dans ces nouvelles versions.

En attendant la sortie complète des trois jeux le 18 juin, vous pouvez également télécharger et jouer à des démos. Découvrez-les ici .