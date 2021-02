Le prochain Steam Game Festival comprendra 500 démos jouables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Steam Game Festival existe depuis un certain temps maintenant, a débuté il y a quelques années et a récemment comblé le vide où aurait été la Game Developers Conference.

Maintenant, Valve a annoncé que le prochain Steam Games Festival devrait commencer le 3 février:

Le prochain Steam Game Festival arrive, avec des centaines de nouvelles démos pour que les fans puissent jouer gratuitement à Whats Next du 3 au 9 février!



Regardez la bande-annonce pour un aperçu de ce que les développeurs du monde entier partageront! https://t.co/F4FMZwbO6M - Steam (@Steam) 28 janvier 2021

Pendant le festival, il y a la promesse daccéder à plus de 500 démos de jeux gratuites, ainsi que la possibilité de regarder des diffusions en direct de développeurs indépendants et de discuter avec ces développeurs des jeux sur lesquels ils travaillent. Valve dit que ces démos comprendront tout, des jeux daction aux romans visuels, en passant par les jeux de stratégie, les plateformes et tout le reste.

Il sagit dune augmentation considérable par rapport au festival précédent où seuls 40 jeux étaient disponibles.

Il y a aussi une bande-annonce pour vous donner un avant-goût de ce qui va arriver:

Valve contribue certainement à atténuer une partie de la misère de verrouillage avec les festivals de jeux Steam et nous sommes heureux de les voir continuer.

Pendant ce temps, des fuites de la base de données Steam semblent suggérer que la nouvelle vente Steam devrait avoir lieu peu de temps après la fin du Steam Game Festival. Selon un initié, la vente du Nouvel An lunaire de Steam devrait débuter le 11 février juste à temps pour le nouvel an chinois.

La vente du Nouvel An lunaire @Steam 2021 se déroulera du 11 février au 15 février.



Fuite dun e-mail à des partenaires Steam, et vous savez, le Nouvel An chinois est le 12 https://t.co/FINTCW7BV2 #SteamDeals pic.twitter.com/67NGmJZjUb - Base de données Steam (@SteamDB) 14 janvier 2021

Donc, de nombreuses raisons de garder un œil sur Steam et de préparer votre portefeuille pour tous les jeux passionnants à venir.

Écrit par Adrian Willings.