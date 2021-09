Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Star Wars: Knights of the Old Republic est lun des RPG les plus légendaires de lhistoire du jeu, cité par dinnombrables fans comme le plus grand récit de Star Wars quun jeu ait réussi, et par quelques-uns comme la meilleure barre dhistoire de Star Wars. rien.

Maintenant, ça revient - un remake total du jeu, construit à partir de zéro, a été annoncé, et nous sommes absolument sidérés. Cest lun des lancements de jeux les plus excitants depuis des lustres, alors découvrez tous les détails clés ici.

La bande-annonce ci-dessus a fait ses débuts lors dune diffusion en direct de la vitrine Sony sur lavenir de la PlayStation 5 en septembre 2021, et elle a provoqué une vague denthousiasme absolue, notamment parce quelle a ouvert tout le spectacle.

Ce nest cependant quune courte bande-annonce et, malheureusement, ne se termine pas par une sorte de calendrier pour le moment auquel nous pouvons nous attendre au match. Par rapport à dautres annonces lors de lévénement, nous pensons que même une date de sortie en 2022 semble une possibilité lointaine à ce stade. Espérons que nous obtiendrons le remake en 2023, cependant.

La plus grande nouvelle sur le jeu jusquà présent, et de loin, est quil sagira dune console exclusive pour Sony – le remake de KOTOR ne sera disponible que sur PlayStation 5, et non sur Xbox. Bien sûr, cela pourrait signifier quil sagit dune exclusivité chronométrée plutôt que permanente, mais au moins au lancement, ce sera un filip pour les fans de PS5.

Cependant, nous savons également que le jeu sortira sur PC, ce nest donc pas comme si la PS5 serait le seul endroit où vous pourrez y jouer.

Si vous navez jamais joué au KOTOR original, ne vous inquiétez pas - nous ne gâcherons pas la merveilleuse histoire de ce jeu. Cependant, la configuration du remake est évidemment susceptible dêtre la même, nous pouvons donc nous y fier pour certaines bases.

Premièrement, ce titulaire Old Republic est littéralement 4 000 ans avant les événements des principaux films de Star Wars, ceux qui composent la saga Skywalker – cest il y a très, très longtemps, vraiment. Comme les fans le savent, là où il y a un Sith, il y en a toujours un autre - dans ce cas, ce sont les deux maux de Dark Malak et Revan.

Revan a été vaincu, laissant Malak à sa place balayant la galaxie, et cest à votre personnage personnalisé de lutter contre la marée du mal avec les quelques Jedi qui sont là pour vous aider. Dans le vrai style RPG, cependant, ceux qui veulent utiliser le côté obscur peuvent le faire - vous pouvez choisir de vous appuyer sur lidéologie des Sith si vous le souhaitez.

Cest une histoire brillante qui met en scène divers endroits et des personnages emblématiques, des maîtres Jedi aux assistants de robots meurtriers, alors faites-nous confiance lorsque nous disons que ce sera une expérience à vivre quand elle sortira.

Un gros point dinterrogation qui plane sur le remake est exactement à quel point cela changera en termes de gameplay. Après tout, bien que le KOTOR original soit apprécié, son système de combat peut sembler assez archaïque maintenant, par rapport aux mises à jour modernes des mêmes commandes RPG descendantes de jeux comme Divinity 2 et Baldurs Gate 3.

Que nous ayons toujours des combats au tour par tour nest même pas quelque chose dont nous pouvons être sûrs - les développeurs dAspyr, qui gère le remake, ont confirmé quils voulaient rester fidèles à lhistoire du jeu original et apporter le gameplay aux normes modernes. Cela peut signifier nimporte quoi !

Cependant, en nous éloignant du combat, nous pouvons être sûrs que nous aurons toujours un RPG où vous pourrez vous déplacer dans divers centres pour parler aux personnages et récupérer des quêtes et de léquipement pour continuer à améliorer votre groupe.

Nous aurons également évidemment un coup de pouce majeur à lapparence et à la convivialité du jeu - KOTOR est vraiment vieux à ce stade, il devrait donc être assez époustouflant de voir certains de ses emplacements les plus célèbres avec une toute nouvelle version à explorer.