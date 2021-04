Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela a pris du temps à venir, mais Star Wars Jedi: Fallen Order a ressenti comme une bouffée dair frais lors de sa sortie à la fin de 2019. Enfin, nous avons pu profiter dun jeu Star Wars axé sur lhistoire avec des combats au sabre laser stimulants sur une console moderne. .

Le jeu avait des aspérités légèrement saccadées, mais plus quassez damusement en son cœur pour gagner un grand nombre de fans et bien réussir sur le plan commercial, et il a continué à bénéficier du soutien du développeur Respawn et de léditeur EA.

Maintenant, il a été confirmé que le jeu obtient une réédition complète pour la PS5 et la Xbox Series X et S, afin de mettre à niveau ses visuels de manière significative et de lamener correctement à une nouvelle génération de consoles. Ceux qui possèdent déjà le jeu sur des plates-formes ou un PC plus anciens bénéficieront de la mise à niveau gratuite.

Pour linstant, un article de blog Star Wars dit seulement que le jeu obtiendra des "améliorations techniques" par rapport aux anciennes versions, sans plus de détails, mais nous espérons pouvoir obtenir un éclairage par lancer de rayons pour un éclairage environnemental plus réaliste.

Le jeu a déjà reçu un correctif gratuit il y a quelques mois permettant aux joueurs sur PS5 ou Xbox Series X / S de déverrouiller sa fréquence dimages et de jouer plus facilement, ce qui était tout à fait le bienvenu, il est donc légèrement surprenant dapprendre quune nouvelle version complète arrive en tant que eh bien, mais nous garderons une oreille attentive au sol pour plus de détails lorsquils seront disponibles.

Écrit par Max Freeman-Mills.