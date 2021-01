Obtenez Star Wars Battlefront 2 gratuitement avec Epic Games maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Epic Games offre régulièrement différents jeux dans son magasin au prix préféré de tout le monde - gratuitement . Cette fois, cest au tour de Star Wars Battlefront 2 .

Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition est actuellement gratuit à ajouter à votre bibliothèque jusquau 21 janvier. Cette édition du jeu comprend le jeu standard et une masse de contenu disponible à lachat dans le jeu depuis le lancement original en 2017 jusquen décembre 2019.

Le jeu a été initialement lancé sur PlayStation 4, Xbox One et PC à lépoque brumeuse de 2017, mais de nombreuses mises à jour de contenu gratuites ont été publiées depuis. En fait, ce nest que lannée dernière que les développeurs du jeu ont annoncé sa dernière mise à jour de contenu sous la forme de The Battle on Scarif .

Depuis son lancement, Dice a déployé 25 mises à jour gratuites pour le jeu avec du contenu pour les éléments solo, coopératif et multijoueur du jeu. Il y a également eu du contenu inspiré de lhistoire de Star Wars elle-même et des lieux de bataille tels que Hoth, Tatooine, Yavin 4, Death Star II et, bien sûr, Scarif.

Donc, si vous ne lavez pas essayé, le moment est peut-être venu car il ne sera certainement pas gratuit pour toujours. Pour lobtenir, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre compte et de cliquer pour récupérer le jeu dans la boutique. Ensuite, il sera ajouté à votre compte pour être conservé pour toujours.

GRATUIT CETTE SEMAINE



Mettez votre maîtrise du blaster, du sabre laser et de la Force à lépreuve en ligne et hors ligne dans STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition, GRATUITEMENT sur Epic Games Store jusquau 21 janvier! https://t.co/ZouBkd2HKY pic.twitter.com/faKV53jQKa - Epic Games Store (@EpicGames) 14 janvier 2021

Écrit par Adrian Willings.