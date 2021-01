Ubisoft travaille sur un jeu Star Wars en monde ouvert

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ubisoft et Lucasfilm Games (le nouveau nom de laile de jeu de Lucasfilm) ont annoncé quils travaillaient ensemble sur un nouveau jeu majeur de Star Wars, une aventure en monde ouvert qui prendra sa place dans ce que Disney appelle une nouvelle ère pour son propriétés de jeu.

Cest une grande nouvelle pour les fans de Star Wars, qui ont passé les huit dernières années à obtenir du gruau relativement mince de laccord exclusif dEA avec Star Wars en ce qui concerne les jeux sur console - un partenariat qui na vraiment commencé à porter ses fruits quavec ses deux dernières sorties, Escadrons Star Wars et Jedi: Fallen Order.

Nous sommes ravis dannoncer que nous travaillons avec @Ubisoft et @UbiMassive pour développer une toute nouvelle aventure Star Wars, basée sur lhistoire et en monde ouvert!



En savoir plus sur lavenir de @LucasfilmGames dans la galaxie Star Wars et au-delà: https://t.co/uO1K1pivl2 pic.twitter.com/wRDccZvi3o - Lucasfilm Games (@LucasfilmGames) 13 janvier 2021

La formule du monde ouvert dUbisoft devrait cependant constituer un changement assez important pour la franchise - alors que Fallen Order contenait des éléments du monde central, il sera rafraîchissant davoir un véritable monde ouvert dans lunivers de Star Wars.

Restera à savoir sil sagit descalader des tours pour éclairer la carte avec de nouvelles icônes à compléter, dans le vrai style dUbisoft, et il ny a pour linstant pas plus de détails sur le moment où le jeu sera défini, quel type de contenu dhistoire il Je vais traiter, ou quel gameplay il comportera.

Le projet sera dirigé par Massive Entertainment, un studio suédois sous la bannière dUbisoft, et fonctionnera apparemment sur le moteur Snowdrop, qui propulsait The Division 2, par exemple. Yves Guillemot, co-fondateur et PDG dUbisoft, la qualifié de "début dune collaboration à long terme avec Disney et Lucasfilm Games", alors ne pariez pas contre dautres jeux Star Wars dUbisoft sur toute la ligne.

Ce que tout cela signifie pour limplication continue dEA dans Star Wars nest pas très clair - nous nous attendons à une suite de Jedi: Fallen Order à un moment donné en fonction de sa réception, et un Tweet dEA suggère quil y a encore beaucoup à en tirer. :

Nous adorons Star Wars.

Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Lucasfilm Games.

Nous créons plus de jeux Star Wars.

BD-1 est toujours le plus mignon. - Electronic Arts (@EA) 13 janvier 2021

Lannonce intervient dans la foulée de Lucasfilm Games confirmant que Bethesda travaille également sur un nouveau jeu Indiana Jones.Il y a donc clairement des rouages assez importants en mouvement à Disney.

Écrit par Max Freeman-Mills.