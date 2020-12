La mise à jour gratuite Star Wars Squadrons apporte de nouveaux chasseurs pour votre plaisir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest toujours agréable de voir des mises à jour gratuites du jeu qui apportent du nouveau contenu pour garder les choses fraîches. Pour les propriétaires de Star Wars Squadrons , la dernière mise à jour apporte un TIE Defender et le B-Wing aux côtés dun certain nombre d autres mises à jour et corrections de bogues.

Comme vous vous en doutez, la mise à jour comprend un chasseur stellaire pour chaque camp - une aile B pour la flotte de la Nouvelle République et un défenseur TIE pour la marine impériale.

On dit que laile B est idéale si vous aimez un style de jeu de combat lourd car elle a une faible maniabilité, mais elle est très durable et capable de tirer lourdement sur les navires ennemis et les navires capitaux.

Laile B possède également des composants uniques sous la forme dun faisceau ionique (parfait pour infliger de grandes quantités de dégâts aux boucliers des vaisseaux capitaux ennemis) et dun module de contrôle Gyro / Aux qui vous permet de faire pivoter tout votre navire autour de votre cockpit.

Pendant ce temps, le défenseur TIE est un vaisseau anti-starfighter doté de boucliers solides et qui serait construit pour durer. Cependant, il nécessite une gestion fréquente de lalimentation et nécessite une gestion de laugmentation et de la dérive pour obtenir les meilleures performances. Ce vaisseau dispose dun système dalimentation avancé qui vous donne une surcharge significative du système avec une puissance maximale ou de tous les systèmes.

Outre les nouveaux chasseurs détoiles, les mises à jour incluent diverses choses telles que des jeux personnalisés et un navigateur de serveur, la prise en charge du suivi de la tête TrackIR sur PC et une multitude de nouveaux composants à apprécier. Ces composants incluent des équipements pour vos navires sous forme de fusées ioniques, de torpilles perforantes, de faisceau ionique et plus encore.

Écrit par Adrian Willings.