Star Wars: Squadrons DLC met Baby Yoda sur votre tableau de bord

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Star Wars: Squadrons reçoit un DLC gratuit pour coïncider avec le début de la saison 2 de The Mandolorian .

Electronic Arts, Motive et Lucasfilm ont annoncé la mise à jour du contenu lors de lévénement de lancement de Mando Mondays , qui révèle de nouveaux produits et nouvelles axés sur le mandalorien tous les lundis tout au long de la deuxième saison de la série à succès.

Le DLC à venir dans Star Wars: Squadrons comprend huit nouveaux objets cosmétiques à débloquer inspirés de la première saison. Vous obtenez des pompon qui pendent de lintérieur du cockpit de votre chasseur spatial en jeu et des flairs comme le navire mandalorien.

Vous obtenez également un lingot de fer Beskar, ainsi quun hologramme basé sur la créature Blurgg qui a transporté Mandalorian sur Arvala-7, et un autre hologramme pour le chasseur de primes qui a suivi Mando et Baby Yoda pendant la première saison. Mais les ajouts les plus excitants sont les flairs du tableau de bord, dont lun montre lIG-11 qui a aidé à sauver Mando et Baby Yoda au cours de la première saison. Un autre vous permet de rouler avec The Child, alias Baby Yoda.

Il sagit dune mise à jour de contenu gratuite qui sera disponible pour les propriétaires de Star Wars: Squadron à partir du 28 octobre 2020. Cela devrait vous donner quelques jours pour voler avec Baby Yoda avant les premières de la saison deux le 30 octobre 2020 sur Disney +.

Écrit par Maggie Tillman.