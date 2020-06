Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Quelques jours seulement après la sortie de la première bande-annonce cinématographique pour Star Wars: Squadrons, nous avons un autre lot de séquences vidéo dans lesquelles nous nous enfoncer dans le cadre du flux de nouvelles bandes-annonces et annonces de jeux dEA Play Live.

La bande-annonce en montre plus sur les types de chasseurs stellaires que nous allons piloter à la sortie, les modes de jeu et la campagne, et montre une partie du gameplay centré sur le cockpit en action.

Le gameplay confirme une partie de ce que nous savions de la révélation initiale, qui elle-même a été avancée après que la nouvelle de lexistence du jeu a été divulguée à lavance.

Les joueurs apprécieront une campagne qui se déroulera des deux côtés de la clôture juste après la fin du Retour du Jedi, et la deuxième destruction de lÉtoile de la mort, qui semble servir de base à la mécanique du vol en jeu avant de sauter en ligne .

Cette arène en ligne impliquera des batailles de cinq joueurs contre cinq, et il nest pas encore tout à fait clair sil y aura dautres vaisseaux IA volant pour lentraînement à la cible comme cétait le cas dans les modes Starfighter de Battlefront II. Les joueurs choisiront parmi quatre classes de navires - chasseur, intercepteur, bombardier et support, avec différents navires de chaque côté de la guerre.

Quoi quil en soit, le plat principal semble être des batailles de flotte, le mode principal dans lequel les joueurs saffronteront détruisent le vaisseau amiral ennemi à travers une série dobjectifs plus petits. Avec des équipes démantelant pour établir le prochain objectif, cela ressemble à un mode qui pourrait conduire à des batailles plus longues et plus longues.

Il suffit de dire que les extraits de gameplay dans la bande-annonce sont incroyables, les cockpits détaillés donnant un vrai sens du lieu, tandis que nous avons également eu un aperçu de certains des changements cosmétiques que les joueurs débloqueront. 50 personnalisations complètes de léquipement ont également été brièvement présentées, montrant comment les joueurs débloqueront la possibilité de vraiment personnaliser leur chargement au fil du temps.

Le jeu a également une date de sortie fixée le 10 octobre, ce qui signifie que nous ne sommes quà quelques mois de lessayer. Cela arrivera sur Xbox, PS4 et PC en premier lieu, bien que nous ne parierions pas contre une version de nouvelle génération peu de temps après. Impressionnant, sur PS4 et PC, il sera jouable en VR.