Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lunivers Star Wars a mis un peu de temps à se mettre en place sous la direction quelque peu décriée dEA, mais il semble quil se concrétise pleinement maintenant, avec Jedi: Fallen Order de lannée dernière rejoint par un nouveau jeu de combat de chiens annoncé par EA - Star Wars: Squadrons .

Le jeu, qui comportera une campagne solo complète, opposera des équipes de cinq joueurs les unes aux autres dans des batailles aériennes, juste après la fin du retour du Jedi dans larc de la Skywalker Saga.

EA et les développeurs Motive ont publié cette bande-annonce et promettent de montrer des séquences de gameplay complètes lors de lévénement Play Live dEA plus tard cette semaine, lorsque nous anticipons également toutes sortes dautres révélations de jeux.

Les batailles de cinq contre cinq qui semblent constituer le cœur du jeu permettront aux joueurs de choisir soigneusement leurs combattants pour sassurer quils tiennent compte des styles de jeu de lopposition et, à mesure que les joueurs progresseront, ils débloqueront des améliorations cosmétiques comme de nouvelles peaux, aux côtés de nouvelles armes et mises à niveau.

Le jeu proposera également un jeu multiplateforme, ce qui devient de plus en plus attendu mais est néanmoins extrêmement bienvenu pour la plupart des joueurs.

Les escadrons sortiront le 2 octobre pour PS4, Xbox One et PC, et seront également jouables en VR, de manière excitante - cette vue du cockpit avec laquelle la bande-annonce souvre est un regard alléchant sur ce qui pourrait être une façon immersive immersive de découvrir lunivers Star Wars .

Fait intéressant, son prix est de 34,99 £ ou 40 $, ce qui suggère que ce nest peut-être pas le package le plus important de tous les temps. Pourtant, nous avons hâte de nous attacher et de lessayer - sil peut capturer une partie de cette vieille magie X-Wing, Rogue Squadron, ce sera un vrai gagnant.