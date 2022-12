Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les six jeux Final Fantasy Pixel Remaster semblent prêts à être lancés sur PS4/5 et Nintendo Switch après avoir été classés par l'ESRB pour la première fois.

Les jeux de Square Enix étaient déjà disponibles sur PC via Steam, mais il n'y avait aucun signe d'une quelconque version pour console, alors que tout le monde pensait qu'il y en aurait une. Aujourd'hui, il semble que les choses soient sur le point de changer, grâce à @Wario64, qui a repéré les nouvelles entrées dans la base de données ESRB des États-Unis. Il s'agit de la base de données dans laquelle chaque jeu doit passer afin d'obtenir une classification avant d'être mis en vente.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Les jeux Final Fantasy Pixel Remaster sont classés ESRB pour Switch/PS4 https://t.co/WiMLqZpNlL pic.twitter.com/n5gwfejnvg- Wario64 (@Wario64) 12 décembre 2022

Les titres Pixel Remaster sont populaires depuis leur sortie sur Steam, mais pouvoir y jouer sur un PC n'est pas tout à fait la même chose que de se détendre et de jouer sur, disons, la Switch. Et c'est exactement ce que les gens seront en mesure de faire si tout se passe comme nous l'espérons. Bien sûr, il existe des versions iOS et Android, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas ?

Quant à savoir quand cela se produira, c'est une question de personne. L'événement du 35e anniversaire de Final Fantasy démarre le 13 décembre, il est donc possible que quelque chose soit annoncé à ce moment-là. Mais il est également possible que ce ne soit pas le cas.

Tout ce que nous savons, c'est que nous espérons vraiment que ce n'est pas une fausse aube, car pouvoir jouer à Final Fantasy en pixels semble être notre cadeau de Noël.

Écrit par Oliver Haslam.