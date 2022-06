Final Fantasy VII Rebirth arrive l'année prochaine, deuxième volet d'une trilogie.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Square Enix a organisé un live stream pour l'anniversaire de Final Fantasy VII, et a annoncé une nouvelle majeure : la trajectoire des remakes de Final Fantasy VII se poursuivra avec Final Fantasy VII Rebirth, qui sortira l'année prochaine.

Le jeu reprendra directement après le grave cliffhanger de la fin de Final Fantasy VII Remake, et d'après la première bande-annonce, il semblerait que l'on puisse s'attendre à encore plus de déviations par rapport aux événements du jeu original, et à plus de questions sur la possibilité d'éviter ses issues les plus célèbres.

En particulier, on peut entendre Aerith parler de son propre destin, une question qui reste en suspens étant donné les célèbres événements de Final Fantasy VII.

Le jeu arrivera en exclusivité sur PlayStation 5 à la fin de l'année prochaine, sans date plus précise, mais cela représente tout de même une excellente nouvelle étant donné le potentiel de silence radio sur de grands projets comme celui-ci.

Il est intéressant de noter que Square a également confirmé qu'il y aura trois jeux remaniés au total, celui-ci étant le deuxième des trois, donc nous savons que nous avons droit à une bonne partie de l'exploration de l'histoire originale, à terme.

Square a également annoncé un remake de Crisis Core lors du même livestream, mais ce jeu sortira sur l'ensemble des plateformes du marché : Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch et PC. Il ne fait donc pas partie de l'accord conclu avec Sony pour les principaux jeux FFVII.

Il sortira plus tard dans l'année et ne semble pas avoir le même niveau de polissage que les principaux remakes de FFVII, mais les fans de ce jeu d'action un peu plus obscur seront néanmoins ravis.

