(Pocket-lint) - Square Enix a vendu Crystal Dynamics, Eidos Montreal et Square Enix Montreal dans le cadre d'une transaction d'environ 300 millions de dollars.

Les nouveaux propriétaires, Embracer Group, prendront également le contrôle de plusieurs grandes franchises de jeux, dont Tomb Raider, Deus Ex, Thief et Legacy of Kain. On pense que les jeux Marvel de Square - The Avengers et Guadrians of the Galaxy - sont également inclus, mais nécessitent l'autorisation du détenteur de la licence originale(Marvel).

En outre, plus de 50 autres titres du back catalogue font partie de l'accord.

Square Enix continuera à publier ses titres traditionnels, tels que les séries Final Fantasy et Kingdom Hearts, ainsi que certains jeux occidentaux, comme Outriders, Just Cause et Life is Strange.

Toutefois, l'entreprise prévoit également d'utiliser les fonds supplémentaires pour développer ses activités dans le domaine de la blockchain, de l'intelligence artificielle et du cloud.

Embracer Group, quant à lui, a été extrêmement actif en matière d'acquisitions ces derniers temps. Déjà propriétaire de plusieurs marques, dont Koch Media (qui comprend Deep Silver) et THQ Nordic, il a également racheté l'an dernier le studio à l'origine de Borderlands, Gearbox, la société de bandes dessinées Dark Horse Media et la société de jeux de société Asmodee.

Le nombre de ses studios dépassait déjà la barre des 100 avant l'achat de Crystal Dynamics et des autres actifs de Square Enix.

Écrit par Rik Henderson.