Kingdom Hearts 4 : bande-annonce, écrans et ce que nous savons pour l'instant.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de la franchise Kingdom Hearts, Square Enix a annoncé un quatrième chapitre principal : Kingdom Hearts 4.

Les fans peuvent s'attendre à incarner à nouveau Sora et ses amis de Disney dans le RPG d'action qui est en cours de développement.

Voici tout ce que nous savons sur le jeu, y compris la première bande-annonce et une sélection de captures d'écran.

Le dernier chapitre de la série Kingdom Hearts de Square Enix a été confirmé pour la première fois en avril 2022, dans le cadre d'une série d'annonces pour le 20e anniversaire.

Le RPG d'action mettra à nouveau en scène Sora et ses amis de Disney, dont Goofy et Donald Duck, dans un nouveau scénario intitulé "Lost Master Arc".

Elle se déroulera dans la nouvelle ville de Quadratum qui, nous promet-on, ne ressemble en rien à ce que nous avons vu jusqu'à présent dans la série. Il y aura également les débuts d'un nouveau personnage, Strelitzia.

"Sora est un héros de jeu vidéo Disney unique en son genre, adoré par notre équipe et par les fans du monde entier. Nous avons été honorés de travailler avec Tetsuya Nomura et son équipe pendant deux décennies pour présenter ces histoires originales de découverte, de courage et d'amitié ", a déclaré Nana Gadd, directrice de Walt Disney Games. " Cet aperçu de la prochaine aventure de Sora n'est qu'un début - nous sommes impatients d'en montrer davantage lorsque le moment sera venu. "

DIsney et Square Enix n'ont pas encore annoncé les plateformes sur lesquelles Kingdom Hearts 4 sortira. Nous serions très surpris qu'il ne soit pas sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Les fans espèrent également des versions PS4 et Xbox One, tandis qu'il y a la possibilité de sortir une édition en nuage pour Nintendo Switch aussi - comme avec Kingdom Hearts 3.

Étant donné qu'il vient d'être annoncé et qu'il n'en est qu'au début de son développement, Kingdom Hearts 4 ne devrait pas sortir avant 2023.

Square Enix a publié quelques écrans d'annonce.

Square Enix

Kingdom Hearts 4 a été annoncé dans le cadre d'une vidéo réalisée pour les célébrations du 20e anniversaire de la série. Vous pouvez la voir ci-dessous.

La bande-annonce de plus de 7 minutes montre également des images de développement du dernier chapitre de Kingdom Hearts Dark Road (une mise à jour de l'application Kingdom Hearts Union X Dark Road), et Kingdom Hearts Missing-Link, un nouveau jeu pour iOS et Android.

Écrit par Rik Henderson.