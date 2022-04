Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Crystal Dynamics a confirmé qu'il travaillait sur un nouveau jeu Tomb Raider.

Ce n'est que le début du développement, il pourrait donc s'écouler un certain temps avant que nous ne voyions quoi que ce soit de concret, mais la suite de la trilogie de redémarrage est attendue avec impatience.

Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu'à présent.

Le développeur Crystal Dynamics a confirmé que le travail a commencé sur le nouveau Tomb Raider. Il n'a pas partagé beaucoup de détails, ni annoncé de nom réel. Cependant, il a déclaré que le nouveau jeu serait construit à l'aide d'Unreal Engine 5.

"Ce nouveau moteur se traduit par des expériences de narration et de gameplay de niveau supérieur, et c'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui que nous venons de commencer le développement de notre prochain jeu Tomb Raider, propulsé par Unreal Engine 5", a-t-il déclaré dans une vidéo. diffusé sur les réseaux sociaux.

"Notre objectif est de repousser les limites de la fidélité et d'offrir l'expérience cinématographique d'action-aventure de haute qualité que les fans méritent à la fois de Crystal Dynamics et de la franchise Tomb Raider."

Crystal Dynamics est incroyablement enthousiasmé par l'avenir d'Unreal et comment cela nous aidera à faire passer notre narration au niveau supérieur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que notre prochain jeu #tombraider est construit sur Unreal Engine 5 ! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc – Tomb Raider (@tombraider) 5 avril 2022

Parmi les autres à s'engager à utiliser Unreal Engine pour les futurs jeux, citons CD Projekt Red pour son prochain titre The Witcher et Xbox Studio The Coalition, mieux connu pour les jeux Gears of War les plus récents.

Pour vous donner une idée de ce qui est possible pour le prochain Tomb Raider, la première démo "Lumen in the Land of Nanite" d'Epic Games montre un scénario d'utilisation similaire pour UE5.

Bien que nous n'ayons pas encore de confirmation officielle qu'il travaille spécifiquement sur le nouveau Tomb Raider, le réalisateur de Days Gone , Jeff Ross, a rejoint Crystal Dynamics en tant que directeur du design.

Je suis ravi d'annoncer que je travaille maintenant pour l'incroyable Crystal Dynamics en tant que directeur du design. C'est tout ce que je peux dire à part que je suis ravi du projet, et surtout de l'équipe de gens vraiment formidables.



Je deviendrai Seattleite cet été.



Aussi--Venez travailler avec moi! https://t.co/HjDFIFk7MF – Jeff Ross (@JakeRocket) 5 avril 2022

Nous avons récemment revisité Days Gone (en 60fps surPlayStation 5 ) et je dois dire que nous l'apprécions encore plus la deuxième fois. La décision de Sony d'abandonner la suite nous a toujours déconcertés, donc leur perte pourrait bien être le gain de Lara Croft.

Étant donné que le jeu est construit dans Unreal Engine 5, il est fort probable qu'il ne sortira que sur des machines capables de l'exécuter.

C'est PlayStation 5, Xbox Series X /S et PC. Les propriétaires de consoles de dernière génération semblent prêts à manquer.

Il est bien trop tôt dans le cycle de développement pour parler d'une date de sortie. En toute honnêteté, il pourrait être 2024 avant de voir le jeu dans les magasins, avec un gameplay qui ne sera probablement pas montré avant l'année prochaine, au moins - peut-être au retour d'un E3 en personne en juin 2023.

Écrit par Rik Henderson.