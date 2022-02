Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous êtes-vous déjà imaginé un aventurier à la Lara Croft ? Vous voulez piller des tombes pour des nick-nacks au milieu d'un péril imminent? Eh bien, Tomb Raider : The Live Experience ouvre ses portes à Camden Town à Londres en avril et vous pouvez faire partie d'une équipe pour faire exactement cela.

Créée en partenariat avec Paramount Pictures et le développeur Crystal Dynamics, l'expérience emmène jusqu'à huit personnes à la fois à travers un voyage avec Lara pour récupérer un "puissant artefact".

Les zones sont basées sur des moments clés de la trilogie des jeux Survivor (et, vraisemblablement, du dernier film Tomb Raider ). Les participants peuvent échapper à un navire qui coule, explorer les jungles du Costa Rica et découvrir une tombe antique. Il y a des énigmes environnementales à résoudre en cours de route et un ordre secret ténébreux à combattre.

Une statue de Lara Croft a été érigée à Camden Town (à l'extérieur du site du Stables Market) pour promouvoir l'expérience.

Les billets coûtent 66 £ par personne et sont disponibles sur tombraiderlive.co.uk .

Une collection d'estampes commandée par Square Enix à 14 artistes est également annoncée dans le cadre des célébrations des 25 ans de Tomb Raider. Chacun a réinventé l'art de la boîte des jeux classiques de Lara Croft et vous pouvez acheter les impressions pour aider à collecter des fonds pour Girls Make Games. Il s'agit d'un programme dédié à l'inspiration de la prochaine génération de créateurs, de concepteurs et d'ingénieurs de jeux.

Les impressions sont disponibles dans un coffret de 15, au prix de 39,99 £ dans la boutique Square Enix .

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Rik Henderson.