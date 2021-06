Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le cadre de sa présentation à lE3 2021 , Square Enix a dévoilé Marvels Guardians of the Galaxy - une aventure daction à la troisième personne avec une campagne solo qui reste dans lesprit des films.

La société a, jusquà présent, publié quelques bandes-annonces et plusieurs écrans. Il a également annoncé une date de sortie et cest plus tôt que vous ne le pensez.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les Gardiens de la Galaxie de Marvel.

Le deuxième jeu Marvel de Square Enix sinspire des bandes dessinées des Gardiens de la Galaxie et, comme pour The Avengers, il a opté pour une histoire originale et une tournure unique sur les personnages. Vous pouvez également vous attendre à des influences cinématographiques dans le gameplay et les dialogues.

La bande-annonce de gameplay, bien sûr, a beaucoup desprit vif et de moments de style film.

Vous pouvez également voir quil sagit dun jeu daction-aventure solo à la troisième personne avec des batailles en équipe.

Vous incarnez Star-Lord (Peter Quill), mais pouvez également demander à chacun de vos coéquipiers de réaliser leurs mouvements spéciaux pendant le combat.

Au cours des éléments narratifs, vous devez faire des choix qui auront un impact sur vos relations avec les autres Gardiens : Gamora, Draz, Groot et Rocket Racoon.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel devraient sortir le 26 octobre 2021.

Le jeu sortira sur plusieurs plates-formes, y compris les consoles de dernière génération et de génération actuelle. Voici toute la liste :

Playstation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X/S

PC (numérique)

Nvidia GeForce Now

Les précommandes pour les versions standard et de luxe sont disponibles dès maintenant.

En plus des bandes-annonces ci-dessus, Square Enix a publié une collection décrans et une vidéo de plongée extra-profonde. Vous pouvez les voir ci-dessous :

La plongée profonde est avec léquipe de développement dEidos-Montréal... profitez-en.

