Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque la PlayStation 5 a été dévoilée pour la première fois à la mi-2020, nous avons eu un aperçu de plusieurs grands jeux à venir pour la nouvelle console, et lun des plus intrigants était Project Athia.

Maintenant, un bon moment plus tard, nous connaissons le vrai titre du jeu - Forspoken, et en avons vu un peu plus à son sujet grâce à son éditeur Square Enix. Nous avons tous les détails clés pour vous, ici.

Comme nous lavons dit, le premier aperçu du projet Athia est survenu à la mi-2020, mais Square Enix a montré un peu plus et a confirmé que le jeu sappelle Forspoken, en mars 2021 dans le cadre dun livestream.

Cette bande-annonce légèrement plus longue est intégrée ci-dessus et se termine par la confirmation que le jeu se dirige vers une date de sortie en 2022, ce qui nest pas surprenant étant donné le peu de choses que nous en avons vu jusquà présent.

Évidemment, cest une fenêtre assez large à ce stade, mais nous espérons en entendre un peu plus sur le jeu dans les mois à venir, y compris peut-être une date de sortie plus précise à un moment donné.

Forspoken a été dévoilé pour la première fois en tant quexclusivité PS5 sur consoles, et cela na pas changé - cest un jeu qui est apparemment construit à partir de zéro pour la PlayStation 5, ce qui est passionnant pour quiconque en possède un.

Cela signifie que pour le moment, il ny a aucune perspective dune version Xbox à venir, et cela signifie également quil ny aura pas non plus de version pour la PS4. Cest un véritable titre de nouvelle génération, après tout.

Cependant, il arrivera également sur PC, il ne sera donc pas entièrement exclusif à la PS5, ce qui plaira à de nombreux fans avec des plates-formes de jeu puissantes. Inutile de dire quune version Switch est presque complètement impossible pour une foule de raisons, notamment le côté technique des choses.

Nous navons pas eu dexplication complète de lhistoire et du cadre de Forspoken, mais la bande-annonce la plus récente nous donne des indices assez fermes. Il souvre avec lacteur Ella Balinska qui parle de jouer le rôle du personnage principal de Forspoken, Frey Holland.

Frey se retrouve mystérieusement transportée dans le monde dAthia, plein de magie et de monstres, et découvre également quelle a des pouvoirs magiques à apprendre et à maîtriser.

Nous ne savons pas nécessairement si elle se bat pour revenir dans son propre monde, vaincre un mal ou quoi que ce soit dautre, mais le gameplay nous donne une idée dun monde luxuriant plein de dangers monstrueux, et cela semble vraiment intéressant.

Forspoken est développé par Luminous Productions de Square Enix, une nouvelle équipe formée de développeurs sur Final Fantasy XV , et les courts extraits de gameplay que nous avons jusquà présent rendent linfluence de ce jeu évidente.

Nous savons que le jeu sera en monde ouvert, il semble donc quune grande partie dAthia sera à nous dexplorer en tant que Frey, avec plusieurs biomes différents présentés dans la bande-annonce, entre des affleurements rocheux, des déserts poussiéreux et des zones boisées.

Traversal semble que cela pourrait être une affaire à grande vitesse, avec quelques clips montrant Frey zippant dans lenvironnement dun point à un autre, aidé par la magie, tandis que le combat semble similaire cinétique et magique.

Reste à savoir si ce combat sera plus lourd en action ou aura une concentration tactique plus proche dun Final Fantasy - pour linstant, cela semble assez rapide.

Nous espérons que nous aurons bientôt un aperçu plus long du gameplay, pour développer cette hypothèse - et nous mettrons à jour cette fonctionnalité dès que cela se produira, alors revenez régulièrement!

Écrit par Max Freeman-Mills.