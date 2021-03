Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme beaucoup dautres éditeurs de renom ces derniers temps, Square Enix accueillera bientôt son propre événement de vitrine numérique.

Son premier Square Enix Presents doit avoir lieu le jeudi 18 mars 2021 à 17h GMT, au cours duquel il en montrera plus sur les prochains Outriders, parlera de Tomb Raider, Marvels Avengers et Balan Wonderworld, et dévoilera plusieurs jeux mobiles.

Voici donc comment regarder la vitrine Square Enix au fur et à mesure et à quoi vous pouvez vous attendre.

La première Square Enix Presents aura lieu le 18 mars 2021 à 17h GMT. Voici les horaires pour votre région:

Côte ouest des États-Unis: 9h PT

Côte est des États-Unis: 12 h HE

Royaume-Uni: 17h00 GMT

Europe centrale: 18h CET

Japon: 12h JST

Nous espérons accueillir lévénement ici sur Pocket-lint plus près du temps.

Vous pourrez également le regarder sur les chaînes Twitch ou YouTube de Square Enix.

La vitrine durera environ 40 minutes. Il comprendra des annonces et de nouvelles bandes-annonces pour les éléments suivants:

La nouvelle vie est étrange

Outriders

Balan Wonderworld

Tomb Raider (plus de détails sur les célébrations du 25e anniversaire)

Les Avengers de Marvel

Just Cause Mobile

Autres nouvelles annonces de jeux mobiles

Nouveaux jeux de la marque Taito

Écrit par Rik Henderson.