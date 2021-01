Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hitman 3 est sorti sur plusieurs plates-formes le mercredi 20 janvier, avec des critiques élogieuses apparaissant en ligne, y compris Pocket-lint .

Les graphismes de ce jeu surPlayStation 5 , Xbox Series X / S et PC sont particulièrement bien reçus, fonctionnant jusquà 4K et 60fps sur les consoles de nouvelle génération.

Cependant, il y a également eu une certaine confusion au sujet du lancer de rayons. Certains points de vente affirment que les effets de lancer de rayons sur la version PS5 peuvent être activés via le menu et / ou que la version Xbox Series X a le lancer de rayons activé par défaut.

Malheureusement, le tracé de rayons vrai non plus nest actuellement disponible dans aucun format. Pocket-lint a été informé quil nétait pas disponible au lancement, mais IO Interactive introduira le lancer de rayons sur les versions PC et console suivante "plus tard cette année".

Pour être honnête, léclairage et les reflets du jeu sont déjà superbes, ce ne sera donc que la cerise sur le gâteau quand cela se produira.

Dans dautres nouvelles, les problèmes de transfert de la progression de Hitman 2 vers Hitman 3 semblent maintenant avoir été résolus. Vous pouvez maintenant synchroniser votre progression sur profile.hitman.com/carryover , avec les problèmes de serveur apparemment résolus.

Il vous suffit dutiliser le même compte IOI pour Hitman 3 que les jeux précédents de la trilogie et de suivre les instructions sur ce site.

Écrit par Rik Henderson.