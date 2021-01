Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hitman 3 sera disponible à partir du mercredi 20 janvier sur Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5, PC et Google Stadia. Cependant, le jeu extrêmement ambitieux et époustouflant sera également disponible sur Nintendo Switch à partir du même jour - le tout grâce à la technologie Cloud Streaming de Nintendo.

Il fait suite à dautres jeux "Cloud Version" - Resident Evil 7 Biohazard et Assassins Creed Odyssey, sortis uniquement au Japon, et le Control plus universellement disponible .

Cela signifie que pour jouer au jeu, vous avez besoin dune connexion Internet permanente et dun compte Nintendo , de sorte quil ne peut pas être joué en voyage. Mais cela signifie également que vous obtenez une expérience similaire à la version sur dautres plates-formes, quelles que soient les limitations matérielles.

Hitman 3 marque la fin dune excellente trilogie. Il conclura le scénario de World of Assassination qui a traversé de nombreuses missions et chapitres depuis le redémarrage de Hitman en 2016.

Naturellement, les propriétaires de Switch nont pas pu jouer aux deux jeux précédents, nous navons donc pas encore découvert si des missions supplémentaires peuvent être achetées pour jouer dans Hitman 3. Il semble que vous le ferez, mais nous attendons la confirmation finale.

Vous nobtiendrez malheureusement pas les missions de Hitman 1 et 2 gratuitement.

Écrit par Rik Henderson.