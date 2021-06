Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe peu de séries de jeux aussi célèbres ou aussi anciennes que Final Fantasy - les jeux RPG imposants sont totalement appréciés dans le monde entier, et la série a produit plusieurs des meilleurs jeux de rôle de tous les temps.

Sans surprise, cest donc un gros problème lorsque le prochain jeu Final Fantasy est annoncé, ce que Sony savait très bien lorsquil a dévoilé le jeu fin 2020 dans le cadre dune vitrine PS5. Que devez-vous savoir sur la prochaine grande entrée de la série, cependant? Continuez à lire pour le découvrir.

Ce sur quoi nous navons pas de nouvelles immédiates, malgré la bande-annonce montrant le jeu qui semble assez bien poli et qui contient un gameplay réel, cest quand Final Fantasy 16 sortira.

Après avoir eu cette révélation assez étendue fin 2020, cependant, nous nous attendons à plus de nouvelles assez bientôt. Square Enix a confirmé que nous entendrons plus de détails plus tard en 2021, et nous en savons également une quantité décente sur qui est en charge du jeu.

Il est produit par Naoki Yoshida et réalisé par Hiroshi Takai, qui ont tous deux eu leur mot à dire dans la renaissance et le succès renouvelé de Final Fantasy 14, le jeu en ligne qui prospère toujours maintenant. Leur succès semble leur avoir réservé le plus gros travail possible - diriger le navire sur un nouveau jeu principal.

Léquipe a donc lair bien, et nous devrons simplement attendre pour en savoir plus sur une éventuelle fenêtre de sortie. Nous sommes optimistes, cependant - le jeu semble en meilleure forme que beaucoup ne lont été lors de la première révélation.

Du côté de la plate-forme, il y a un peu plus de clarté, car nous savons que le jeu sera une exclusivité PlayStation, au moins pour une période, et arrivera sur PS5. Il est possible que cela fonctionne également sur PS4, même si nous ne parierions pas notre maison là-dessus.

Nous nous attendions à ce que le jeu arrive également sur PC près du lancement, mais la question de son arrivée sur Xbox est un peu plus difficile à deviner. Ignorer complètement la Xbox serait un jeu vraiment audacieux, donc nous imaginons que cela va basculer sur les consoles de nouvelle génération de Microsoft après un peu de temps, probablement un an, se sera écoulé.

Malheureusement, comme cela devient de plus en plus la valeur par défaut pour les grosses versions, nous ne voudrions pas espérer un portage sur Nintendo Switch - le jeu a lair graphiquement intensif, il y a donc peu de chances quil fonctionne sur le matériel plus limité en puissance de Nintendo. .

Bien sûr, la clé de tout jeu Final Fantasy est sa liste de personnages et lhistoire dans laquelle ils sont enveloppés. Nous pouvons glaner beaucoup de choses sur ce qui nous attend pendant le seizième jeu de la bande-annonce et quelles informations Square a publié jusquà présent.

Le jeu se déroule dans le pays de Valisthea, divisé en six royaumes et dominé par des Mothercrystals montagneux, la source de la magie dans le monde. Comme vous pouvez limaginer, cependant, tout ne va pas bien - chaque nation a un dominant, une personne vivante qui contient un pouvoir mortel appelé Eikon. Certaines de ces personnes sont comme des rois, tandis que dautres sont plus proches des armes dans la façon dont elles sont traitées.

Les personnages que nous connaissons jusquà présent incluent Clive Rosfield, qui ressemble beaucoup à notre protagoniste central à ce stade – il a juré de protéger son jeune frère, Joshua, qui est un dominant. Jill Warrick, quant à elle, est une amie proche des deux. Ce trio a été détaillé, mais nous nen savons pas beaucoup plus au-delà du fait quune certaine forme de tragédie déclenchera une quête de vengeance dirigée par Clive.

Daprès ce que nous pouvons dire du gameplay présenté dans la bande-annonce, Final Fantasy 16 semble être sur le point dapporter une évolution, et non une révolution, au gameplay récent de la série. Comme FF15, il semblerait que nous obtiendrons des combats en temps réel pour garder les choses actives, mais le système semble un peu plus réactif et rapide.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 24 Juin 2021

Tout semble également avoir un ton légèrement plus mature - il y a du sang à lhonneur, les gens ! Au-delà de cela, nous supposerons que nous aurons un surmonde à explorer comme dans les entrées précédentes, et de nombreuses quêtes secondaires à compléter si nous le souhaitons. Nous espérons que tout cela pourrait également être un peu plus interactif que dans FF15, avec lexploration dans ce jeu un peu guindée par la dépendance aux routes - avec un cadre de style plus fantastique cette fois, nous cherchons hâte de courir nous-mêmes un peu plus dans la campagne.

Écrit par Max Freeman-Mills.