Tomb Raider Reloaded est le prochain jeu Lara Croft, et il arrivera sur mobile en 2021

(Pocket-lint) - Square Enix a révélé via une bande-annonce que le prochain jeu de la famille Tomb Raider sera Tomb Raider Reloaded. Mais loin dêtre un thriller haute résolution graphiquement intense et généralement tendu comme les deux derniers titres de console , il sagit dun jeu gratuit pour smartphones.

Malheureusement, aucun gameplay nest réellement montré dans le teaser publié sur YouTube; cependant, il est décrit comme un `` jeu darcade daction , ce qui signifie quil est peu probable quil ressemble au coureur sans fin Lara Croft: Relic Run ou au casse-tête au tour par tour Lara Croft Go actuellement sur Android et iOS.

Dans la bande-annonce, vous verrez quelques-uns des ennemis classiques, y compris des araignées géantes, un loup, un monstre de roche et - bien sûr - un dinosaure, avec Lara Croft dans son débardeur bleu sarcelle traditionnel et son short bronzé uniquement à la fin .

Cest à peu près toutes les informations dont nous disposons pour le moment. Nous nobtenons aucune indication de ce à quoi le gameplay va ressembler, mais il semble - sur la base de lillustration de la vidéo - que cest un peu plus de dessin animé que certains des titres de console `` sérieux .

Nous navons pas non plus dinformations spécifiques sur les dates de lancement, seulement quil sera lancé en 2021 sur mobile et que vous pourrez télécharger et jouer gratuitement. Cela signifie presque certainement quil comportera des publicités et des achats intégrés, ce qui pourrait ne pas savérer si populaire, mais que lon attend des titres pour mobile.

Écrit par Cam Bunton.