Square Enix a annoncé que Marvels Avengers sera un jeu de lancement pour PlayStation 5 et Xbox Series X. De plus, si vous achetez dabord le jeu sur PS4 ou Xbox One, vous bénéficiez dune mise à niveau gratuite vers la version de nouvelle génération correspondante.

Le jeu sera disponible sur PS4 et Xbox One, ainsi que sur PC et Google Stadia , à partir du 2 septembre. Les versions de nouvelle génération seront lancées aux côtés des nouvelles consoles "vacances 2020".

Léditeur a également révélé que les profils et les jeux de sauvegarde créés pour les versions de la génération actuelle seront transférés après la mise à niveau vers la suivante. Cela garantit que votre travail acharné ne sera pas réinitialisé.

De plus, le jeu entre les générations sera pris en charge. Les joueurs sur PS5 pourront jouer avec ceux sur PS4. Les joueurs Xbox Series X pourront se connecter avec leurs homologues Xbox One.

Bien que Square Enix nait pas nommé son incitatif de mise à niveau, il est similaire à la livraison intelligente Xbox et au double droit dEA.

Marvels Avengers est développé par le studio Tomb Raider, Crystal Dynamics. Il présente une histoire originale et met le joueur en contrôle de nombreux membres des Avengers, y compris Thor, The Hulk et, bien sûr, Captain America.

La version PS5 offrira des temps de chargement plus rapides, une résolution améliorée, une texturation et une destruction darmure améliorées, un lancer de rayons et la possibilité de choisir un meilleur taux de débit ou des graphiques améliorés. Il utilisera également les haptiques avancées disponibles sur le contrôleur PS5 DualSense.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu via un flux numérique qui commencera à 18h BST (10h PDT) demain, mercredi 24 juin.