Spotify fait son entrée dans le métavers en ouvrant Spotify Island dans Roblox.

(Pocket-lint) - Alors que de nombreuses entreprises lancent le mot "metaverse" juste pour obtenir les meilleurs points au bingo des mots à la mode, Spotify et Roblox montrent comment cela se passe réellement, en annonçant l'ouverture de Spotify Island.

Spotify Island est un endroit où "les fans et les artistes ... peuvent se retrouver et explorer un pays merveilleux de sons, de quêtes et de produits exclusifs".

Roblox est un jeu populaire auprès des enfants, car il vous permet de créer des jeux auxquels les gens peuvent ensuite jouer. Il s'agit, en réalité, d'une manifestation de ce que beaucoup de gens pensent être le "métavers", où vous avez le contrôle total de ce qui se passe dans le monde que vous créez. Il compte plus de 40 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.

Spotify affirme être la première société de streaming à avoir une présence sur la plateforme, ce qui permet une interaction plus étroite entre les artistes et les fans - et permet à Spotify d'offrir quelque chose de plus que le simple streaming de musique sur sa propre plateforme.

Ce n'est pas la première fois que nous avons des concerts dans des jeux - Fortnite par exemple a organisé de nombreux concerts - mais le niveau d'interaction fourni par la gamification que Roblox permet ajoute une nouvelle dimension.

L'Île Spotify n'est pas une destination unique - vous pourrez voyager à travers des portails vers d'autres destinations qui s'ouvriront pour des événements spéciaux, le premier étant K-Park, dédié à la K-Pop, avec les artistes Stray Kids et SUNMI impliqués. D'autres zones et d'autres artistes sont également prévus à l'avenir.

Bien sûr, il y aura aussi des produits virtuels exclusifs que les gens pourront acheter - nous supposons que cela se fera en utilisant des Robux, le courant in-game de Roblox. Cela signifie qu'il y a aussi un élément financier pour Spotify. Si vous pouvez vendre vos produits aux joueurs pour qu'ils les portent ailleurs dans Roblox, l'économie des fans prend une nouvelle dimension.

C'est ce que l'on entend par métavers : deux plates-formes différentes se rencontrent dans le monde virtuel pour créer une nouvelle expérience - et il est probable qu'elle attire beaucoup de jeunes utilisateurs.

Vous pouvez trouver Spotify Island sur Roblox ici.

Écrit par Chris Hall.