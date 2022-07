Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé son intention de mettre fin à l'assistance personnalisée aux clients PlayStation via Twitter.

À partir du 1er août, les comptes individuels de la société pour l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Amériques ne seront plus disponibles pour répondre aux demandes d'assistance des joueurs.

Actuellement, le service clientèle est accessible 24 heures sur 24 à des millions d'utilisateurs et fonctionne depuis plus de dix ans. L'interface qui dessert les Amériques, par exemple, compte actuellement 1,7 million d'adeptes et est en activité depuis 2010.

À l'avenir, les utilisateurs de PlayStation seront plutôt dirigés vers le site officiel de la société et l'une de ses chaînes d'assistance sur YouTube.

Comme on peut le voir dans les réponses au tweet du compte à ce sujet, intégrées ci-dessous, les réactions à la nouvelle ont été assez variées.

À partir du 1er août, l'assistance PlayStation 1-to-1 via Twitter ne sera plus disponible. Pour vous connecter à l'assistance PlayStation, rendez-vous sur https://t.co/XrvlucY4jr Pour les articles d'assistance et les ressources d'auto-assistance, rendez-vous sur https://t.co/RfTB4Wzxlp Pour les vidéos d'assistance, rendez-vous sur https://t.co/9dKMRCgkY2- Ask PlayStation (@AskPlayStation) 18 juillet 2022

Certains utilisateurs ne sont pas particulièrement heureux de devoir aller voir ailleurs, bien que d'autres aient indiqué que l'assistance de Sony via la plateforme de médias sociaux était insuffisante - notamment en ce qui concerne les problèmes liés au PS Plus - et que le retrait ne change pas grand-chose. De nombreux espoirs sont également vus en train d'essayer d'obtenir un dernier soutien individuel avant la fin du mois.

Reste à savoir si ce mouvement est le signe d'un mouvement plus large.

Sony, comme nous l'avons dit, continue de soutenir des méthodes alternatives pour que les clients puissent s'adresser à lui, mais il n'est jamais idéal de voir quelque chose qui sert une communauté dédiée être mise en boîte - surtout une communauté sur laquelle les gens comptent encore clairement pour résoudre leurs problèmes techniques avec les consoles de la société.

Espérons que l'assistance individuelle sera toujours aussi accessible que Twitter l'a prouvé. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours consulter nos trucs et astuces cachés pour la PS5 afin de résoudre vos problèmes.

Écrit par Conor Allison.