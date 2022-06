Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a lancé une marque de matériel de jeu dédiée aux accessoires pour PC et PlayStation 5.

La ligne de jeux Inzone propose des casques et des moniteurs haut de gamme pour les joueurs sur PC et sur console.

Au départ, la gamme comprend trois casques. Le modèle phare est le Sony Inzone H9, un casque sans fil à réduction de bruit doté d'un son spatial 360 pour les jeux sur PC et prenant en charge le son 3D sur PS5.

Il utilise des technologies que l'on retrouve également dans le superbe casque WH-1000XM5, également sorti récemment. Cela inclut les matériaux utilisés dans les oreillettes pour le confort, comme le cuir synthétique souple.

En outre, il est doté d'une fonction d'annulation active du bruit et d'un mode de son ambiant qui peut être activé à l'aide d'un bouton situé à l'avant. Ainsi, vous pouvez facilement entendre les bruits extérieurs en cas de besoin.

Le H9 est également doté d'un microphone à perche certifié Discord qui est actif lorsqu'il est abaissé, mais dont le son est coupé lorsqu'il est déplacé vers le haut. Il est également doté d'un éclairage LED et d'une autonomie de 32 heures (avec le système antibruit désactivé). Grâce à la charge rapide, vous bénéficiez d'une heure de jeu pour seulement 10 minutes de charge.

L'Inzone H7 est un modèle sans fil inférieur, avec une esthétique similaire mais sans éclairage LED et des oreillettes en nylon plutôt qu'en cuir synthétique. Il n'y a pas non plus de réduction active du bruit, mais l'autonomie de la batterie est améliorée - jusqu'à 40 heures.

Enfin, l'Inzone H3 est un casque filaire qui réduit plusieurs fonctionnalités mais conserve les capacités de son spatial 360 et d'audio 3D.

En ce qui concerne les moniteurs, l'Inzone M9 est le produit phare. Il offre une résolution 4K et HDR avec un rétroéclairage à gradation locale et à matrice complète. Il a également un taux de rafraîchissement de 144 Hz, utilise un panneau IPS et affiche un temps de réponse GtG (Gray to Gray) de 1 ms.

Son compagnon stable, l'Inzone M3, réduit la résolution à Full HD mais augmente la fréquence de rafraîchissement à 240 Hz.

Les deux moniteurs partagent des conceptions similaires, avec un support trépied de faible profondeur et sont livrés avec une connectivité pour le clavier, la souris et le moniteur. Il est intéressant de noter que vous pouvez connecter deux PC (ou un PC et une console de jeux) à l'un des deux moniteurs et utiliser les mêmes périphériques grâce à un mode de commutation automatique.

Deux ports HDMI 2.1 sont disponibles sur chaque moniteur. Ils sont également dotés de fonctions compatibles avec la PS5, comme le mode d'image Auto Genre qui permet de sélectionner le mode jeu ou divertissement en fonction du contenu, et le Auto HDR Tone Mapping.

Le moniteur Inzone M9 sera disponible cet été pour 999 £ au Royaume-Uni et 1 099 € en Europe centrale, tandis que le M3 suivra en hiver. Le prix de ce modèle sera confirmé plus tard.

Quant aux casques, ils seront tous disponibles à partir de juillet, le Sony Inzone H9 étant proposé au prix de 269 £ / 300 €, le H7 à 189 £ / 230 € et le H3 à 89 £ / 100 €.

Écrit par Rik Henderson.