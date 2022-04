Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony prévoit de lancer ses nouveaux niveaux de PlayStation Plus sur le continent américain en juin, a annoncé la société vendredi. Elle les lancera d'abord en Asie le 23 mai 2022, bien que le Japon ait une date de sortie fixée au 1er juin. Le continent américain sera le suivant le 13 juin, et le lancement en Europe est prévu pour le 22 juin. Cela signifie que d'ici juillet, les nouveaux niveaux de PlayStation Plus seront largement disponibles.

Sony a annoncé ces nouveaux niveaux le mois dernier. À l'époque, il avait confirmé la mise en place d'une toute nouvelle structure pour son service d'abonnement PlayStation Plus. Le nouveau service comportera trois niveaux, sous la forme de Plus Essential, Extra et Premium, chacun coûtant légèrement plus cher que le précédent mais offrant une liste de fonctionnalités plus étendue.

PlayStation Plus Essential (9,99 $, 8,99 € ou 6,99 £ par mois) : S'aligne sur le service actuel, offrant le multijoueur en ligne et quelques jeux gratuits chaque mois.

S'aligne sur le service actuel, offrant le multijoueur en ligne et quelques jeux gratuits chaque mois. PlayStation Plus Extra (14,99 $, 13,99 € ou 10,99 £ par mois) : Ajoute un catalogue d'environ 400 jeux PS4 et PS5 à jouer, téléchargeables pour un accès hors ligne. Dans un premier temps, Jim Ryan de Sony a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que cette liste comprenne des jeux de première main dès leur sortie, mais plutôt un back-catalogue.

Ajoute un catalogue d'environ 400 jeux PS4 et PS5 à jouer, téléchargeables pour un accès hors ligne. Dans un premier temps, Jim Ryan de Sony a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que cette liste comprenne des jeux de première main dès leur sortie, mais plutôt un back-catalogue. PlayStation Plus Premium (17,99 $, 16,99 € ou 13,49 £ par mois) : Ajoute 340 jeux supplémentaires de l'ère PS3, PS2, PSP et PlayStation. Certains de ces jeux seront téléchargeables, d'autres seront disponibles en streaming.

Les nouveaux niveaux signalent également la fin de PlayStation Now, qui offre une collection de jeux PS4, PS3 et PS2 que vous pouvez installer ou diffuser en streaming sur une PS5, une PS4 ou un PC.

Sony a indiqué que PlayStation Now sera intégré au niveau supérieur de PlayStation Plus afin de maintenir son offre de streaming de jeux, et que les utilisateurs actuels passeront d'un type d'abonnement à l'autre.

Écrit par Maggie Tillman.