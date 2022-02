Sony taquine le lien AI avec Polyphony Digital pour GT7

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La sortie de Gran Turismo 7 n'est que dans quelques semaines, et après une présentation dédiée sur l'état des lieux du jeu début février, il semble que Sony ait des informations un peu plus intéressantes à diffuser à ce sujet.

Il taquine une collaboration entre le développeur du simulateur de conduite Polyphony Digital et la propre division AI de Sony, bien que les résultats exacts de ce lien ne soient pas encore révélés.

Nous devrions en savoir plus le mercredi 9 février, apparemment, mais nous supposons que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les pilotes IA que vous affronterez dans GT7. Bien sûr, il existe une myriade d'autres façons d'implémenter et de tirer parti de l'IA dans un jeu, ce n'est donc qu'une possibilité.

Gran Turismo 7 est attendu avec impatience depuis des années, bien sûr, et apporte une énorme liste de voitures et de pistes à la fois sur PlayStation 5 et PS4 lors de sa sortie le 4 mars 2022. L'espoir est qu'il puisse être à la hauteur de sa facturation en tant que un pousse-enveloppe visuel.

Nous sommes particulièrement ravis de voir comment il tire parti de l'excellent contrôleur DualSense de la PS5, qui stimule tellement l'immersion lorsque ses haptiques sont déployées avec soin, et Polyphone a clairement indiqué qu'il tirait le meilleur parti des innovations du contrôleur.

Écrit par Max Freeman-Mills.