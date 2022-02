Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bungie, le développeur derrière Destiny et le créateur original de Halo, a annoncé qu'il serait acquis par Sony Interactive Entertainment dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3,6 milliards de dollars.

Bungie a déclaré qu'il "continuera à publier et à développer de manière indépendante nos jeux", selon le PDG Pete Parsons dans un article de blog . "Nous avons trouvé un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui veut accélérer notre vision de créer un divertissement intergénérationnel, tout en préservant l'indépendance créative qui bat dans le cœur de Bungie", a ajouté Parsons.

En fait, Bungie a promis à ses fans qu'il continuerait d'être un studio et un éditeur multiplateforme, assis indépendamment aux côtés de PlayStation Studios.

Bungie a un potentiel illimité pour unir des amis du monde entier.



Nous avons trouvé en PlayStation un partenaire qui partage notre rêve et s'engage à accélérer notre vision créative de création de divertissements intergénérationnels.



Notre voyage commence aujourd'hui. https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD – Bungie (@Bungie) 31 janvier 2022

L'acquisition de Bungie par Sony intervient quelques jours après que Microsoft a annoncé son intention d'acquérir Activision Blizzard dans le cadre d'un accord d'une valeur de 68,7 milliards de dollars. Microsoft était d' abord d'une vague alarmante quant à savoir si Call of Duty et d'autres franchises deviendraient des exclusivités Xbox. Ce n'est qu'après de nombreuses réactions négatives et des problèmes potentiels avec les régulateurs qu'il a ensuite promis d'honorer les accords existants avec Sony . Bungie adopte une approche différente, admettant catégoriquement que les futurs jeux ne deviendront pas des exclusivités PlayStation. "Non. Nous voulons que les mondes que nous créons s'étendent partout où les gens jouent à des jeux", a déclaré Bungie sur une page FAQ .

"Nous continuerons à être auto-publiés, indépendants sur le plan créatif, et nous continuerons à diriger une communauté Bungie unifiée", a ajouté Bungie.

Dans cette FAQ , Bungie a également détaillé comment l'acquisition affectera l'un de ses jeux les plus populaires, Destiny 2 . Il a répondu aux questions de savoir si le jeu croisé restera inchangé, si l'expérience Destiny 2 sur les plates-formes non PlayStation sera affectée, et plus encore. Assurez-vous donc de consulter cette page pour tous les détails. Mais il semble que les fans du monde mythique de la science-fiction n'aient rien à craindre

Écrit par Maggie Tillman.