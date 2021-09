Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Marvel a de nouveaux jeux majeurs très attendus dans le pipeline, et ils ont été révélés aujourdhui lors de lévénement Showcase 2021 de Sony . Spider-Man 2 a finalement été annoncé, et il présente Peter Parker et Miles Morales faisant équipe contre un Venom apparemment méchant.

Une date de sortie a été fixée assez vaguement à 2023, mais vous pouvez regarder la bande-annonce initiale ci-dessous.

Lannée dernière, dans la critique de Spider-Man Miles Morales par Pocket-lint, nous lavons appelé "le premier jeu vraiment génial pour PS5", avec des "visuels époustouflants" et une "grande histoire". Nous pouvons seulement imaginer que le prochain opus de la franchise est à la hauteur du succès poli de ses prédécesseurs.

Lannonce surprise dune nouvelle série Wolverine, qui sera la première fois que le mutant X-Men sera présenté dans un jeu vidéo grand public depuis X-Men Origins: Wolverine en 2009, est peut-être une nouvelle encore plus importante. les Playstation 2 et 3.

La nouvelle bande-annonce de Wolverine est encore plus légère en détails que lannonce dune minute et demie de Spider-Man 2, donc pour linstant, votre meilleure estimation de ce à quoi le jeu de nouvelle génération peut ressembler est une bonne idée.

Découvrez cette bande-annonce ci-dessous.