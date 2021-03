Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est difficile de localiser une PlayStation 5 pour le moment, et bientôt, il sera tout aussi difficile dobtenir des jeux pour du matériel PlayStation plus ancien.

La société a annoncé la fermeture de son PlayStation Store pour PlayStation 3, PlayStation Vita et PlayStation Portable .

Bien que vous puissiez toujours télécharger à nouveau des jeux, des vidéos et des médias déjà achetés, cette décision vous empêchera dacheter de nouveaux jeux, des achats en jeu, du contenu téléchargeable ou des vidéos pour lun ou lautre système. Vous ne pourrez pas non plus utiliser les bons de fonds du portefeuille PSN.

Vous pouvez télécharger le contenu que vous possédez sur votre appareil PS3, PS Vita ou PSP en accédant à la liste de téléchargement sur lappareil concerné.

Les jeux gratuits avec PlayStation Plus seront toujours disponibles au téléchargement, et vous pourrez cependant utiliser les bons PlayStation Plus.

Sony a déclaré que les magasins PSN pour la PSP et la PS3 fermeraient le 2 juillet 2021, tandis que le magasin de la PS Vita fermerait le 27 août, selon le site de support PlayStation de la société, qui détaille les fonctionnalités auxquelles vous pourrez toujours accéder et celles auxquelles vous pourrez accéder. perdre à partir de cet été.

Sony a sorti pour la première fois la PSP en 2004, la PS3 en 2006 et la PS Vita en 2011. Désormais, en 2021, tous les nouveaux achats pour ces appareils sont terminés.

