Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a supprimé Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et offrira un remboursement complet à toute personne ayant acheté le jeu dans le magasin. Y a-t-il déjà eu un lancement de jeu plus tumultueux dans lhistoire?

Le 17 décembre 2020, le compte Twitter Ask PlayStation de Sony a tweeté: "SIE sefforce dassurer un niveau élevé de satisfaction client, et nous commencerons à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store et veulent un remboursement." Pour obtenir votre remboursement, Sony a dit de visiter ce site , de vous connecter à votre compte PlayStation et de soumettre une demande. Il a également indiqué que "certains utilisateurs rencontrent des problèmes" pour accéder au formulaire de remboursement.

SIE sefforce dassurer un niveau élevé de satisfaction de la clientèle et nous commencerons à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store et souhaitent un remboursement. Veuillez visiter le lien suivant pour lancer le remboursement: https://t.co/DEZlC0LmUG . - Demandez à PlayStation (@AskPlayStation) 18 décembre 2020

Cyberpunk 2077 est sorti le 10 décembre. Au cours de la semaine qui a suivi son lancement, plusieurs joueurs se sont plaints à plusieurs reprises des bogues quils ont rencontrés, notamment des plantages et des problèmes.

Cependant, daprès notre expérience personnelle de la lecture du titre sur PS4 Pro, PS5, Xbox Series X et PC, le jeu na pas été trop imparfait - et en fait, il a lair et joue bien. Ce sont les versions de base PS4 et Xbox One X qui semblent causer le plus de problèmes, cest pourquoi même le développeur du jeu, CD Projekt Red, a également déclaré que certains joueurs devraient demander un remboursement.

CD Projekt Red a spécifiquement dit aux joueurs PS4 ou Xbox One quils pouvaient demander un remboursement, mais en raison de la politique de remboursement de Sony , ceux qui ont acheté des versions numériques du jeu sur le PlayStation Store nont pas pu. Maintenant, cependant, avec la dernière décision de Sony, cette limitation a été levée.

CD Projekt Red a reconnu la décision de Sony, tweetant ce qui suit:

Mise à jour importante pour @PlayStation utilisateurs pic.twitter.com/fCB4z74M3z - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 18 décembre 2020

Ni CD Projekt Red ni Sony nont annoncé le retour de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store, juste que le studio "travaille dur" pour le ramener "au plus vite".

Gardez à lesprit que les joueurs peuvent toujours acheter des versions physiques du jeu.

Microsoft na pas encore confirmé sil retirera le jeu de son magasin ou offrira un remboursement complet.

CD Projekt Red a promis de publier des correctifs pour le jeu, y compris une mise à jour "dans les sept prochains jours". Dautres mises à jour damélioration sont attendues en janvier et février 2021 pour résoudre les "problèmes les plus importants", a déclaré le studio.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Mike Lowe.