Les boîtiers de jeu PS5 de Sony ont un nouveau look pour correspondre à la nouvelle console

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque vous êtes enthousiasmé par un appareil à venir, y compris quelque chose comme la PS5 de Sony , même les plus petites nouvelles informations sont passionnantes. Par exemple, Sony a complètement changé lapparence de ses boîtiers de jeux vidéo. Bien sûr, cela a du sens: une console de nouvelle génération obtiendrait de nouvelles boîtes physiques pour les jeux.

Mais, tout de même, cest bien de regarder le tout nouveau design. Les cas de jeu de Sony sont passés dune tête noire pour les jeux PS3 à une tête bleue pour les jeux PS4. Maintenant, les jeux PS5 obtiennent un en-tête blanc et noir. Sony a révélé à quoi ressemblent les boîtes physiques dans un article de blog le 9 juillet. Il a en fait montré le prochain jeu Spider-Man: Miles Morales.

Sony utilise toujours des étuis bleus. Ils rappellent les étuis de jeu PS4, mais un peu plus sombres, pour correspondre aux accents bleus de la console et de la manette PS5. Len-tête blanc et noir remplace également len-tête bleu des jeux PS4. En dautres termes, Sony essaie de tout faire correspondre à cette génération, tout en le distinguant des générations plus âgées.

Sony prévoit de lancer la PS5 et Spider-Man: Miles Morales plus tard cette année, pendant les vacances. Vous pouvez en savoir plus sur la console ici .