(Pocket-lint) - Le genre des looter shooters n'est pas exactement le plus accueillant si l'on en croit les jeux les plus populaires. Des titres comme Escape from Tarkov ont donné au genre une certaine sensibilité hardcore.

Avec des géants comme Call of Duty et Battlefield qui s'essaient aux mécanismes de pillage ou d'extraction avec un succès variable, Sega espère que Hyenas, de Creative Assembly, sera l'un des premiers jeux à s'imposer dans le grand public. Nous avons pu assister à une avant-première à huis clos à la Gamescom 2022 et en discuter avec Alex Hunnisett, directeur de produit sur le projet.

Un nouveau type de jeu

Hyenas se déroule dans une vision sympathique et satirique du futur, une dystopie de science-fiction où les entreprises ont pris le pouvoir - vous connaissez la chanson.

Là où le jeu est un peu plus unique, c'est dans la saveur de cette dystopie, qui est fortement influencée par le rétro. Les gadgets nostalgiques et les objets de collection sont devenus des marchandises très recherchées, soumises à un contrôle minutieux et, par conséquent, au piratage.

Vous incarnez une bande de mercenaires qui cherchent à s'enfuir des épaves spatiales avec leurs cales remplies de cette poussière d'or nostalgique, et avec le soutien de Sega, il y a beaucoup de références amusantes à faire dans ces récompenses.

Des consoles Sega Genesis aux peluches Sonic, c'est la première indication que Hyenas ne se prend pas trop au sérieux, ce qui le place en opposition avec des jeux comme Tarkov.

Un match dans Hyenas mettra en scène cinq équipes de trois combattants, chacun choisissant parmi une liste de héros dotés de capacités et d'armes uniques, et tous à la recherche du même coffre ou des mêmes coffres, contenant le butin si important.

Au fur et à mesure que vous pillez, vous gagnez une monnaie en jeu appelée Clout, et une fois qu'elle est pleine (soit par petits morceaux, soit en étant celui qui a obtenu un gros score dans un coffre), vous pourrez tenter une extraction de la carte.

Sortir

Cette extraction nécessite de combattre tous les attaquants pour garder une zone dégagée et peut devenir extrêmement chaotique si plusieurs équipes cherchent à s'échapper en même temps.

Tout au long de l'opération, des gardes contrôlés par l'IA parcourront le niveau, offrant des dangers de bas niveau pour perturber vos approches furtives ou un peu de chair à canon pour vous aider à vous échauffer.

Il s'agit d'un bel amalgame de systèmes issus de Hunt : Showdown et Tarkov, mais les images que nous avons vues montrent clairement que le jeu est beaucoup plus fluide et rapide que ces deux jeux, dont le rythme est beaucoup plus tactique.

Hunnisett parle des trois "E" qui ont guidé le développement de Hyenas, à savoir "engager, exploiter et esquiver". Comme il le dit, cela signifie qu'il faut d'abord se mettre dans des situations de combat, avant de tirer le meilleur parti des différents outils proposés au cours de celles-ci, et enfin s'en sortir quand il est judicieux de le faire.

"Il y a beaucoup d'éléments environnementaux dans lesquels il faut naviguer - ce n'est pas seulement une carte, nous avons des PNJ pour garder le butin et organiser le navire. Nous avons des pièges, des alarmes et bien d'autres choses encore, qui peuvent se déclencher et infliger des dégâts, et inciter les gens à venir enquêter, et nous avons aussi ce que je pense être probablement la partie la plus amusante de notre jeu, à savoir le zéro-g."

En effet, Hyenas n'est pas seulement un jeu de tir funky, il a aussi des parties flottantes. Dans certaines parties de la carte, le zéro-g est continu, tandis que dans d'autres zones, vous pouvez l'activer ou le désactiver à l'aide d'interrupteurs, ce qui donne lieu à des moments potentiellement fous au milieu des fusillades.

C'est le type de gameplay qui convient le mieux à un jeu de tir avec des héros comme celui-ci, et qui pourrait donner lieu à des flexibilités tactiques intrigantes, certains héros pouvant se déplacer plus facilement que d'autres en fonction de leur chargement.

Avec des matchs qui durent environ 20 minutes si vous y restez jusqu'au bout, et des mécanismes de respawn qui permettent aux membres survivants de l'équipe de vous ramener dans le combat si toute votre équipe n'a pas été anéantie, cela ressemble à un mélange amusant de styles de jeu occasionnels avec cette tension de looter-shooter, risquant ce que vous avez rassemblé au fur et à mesure de la partie.

Hunnisett a tenu à souligner que Creative Assembly veut valider l'idée que s'extraire sans anéantir tous les autres joueurs de votre serveur est assez juste la plupart du temps, aussi, faisant de ce désir de s'échapper avec ce que vous avez quelque chose à céder et non à fuir.

Un casting serré

Pour l'instant, Hyenas n'a pas l'air d'être un projet énorme - Hunnisett confirme qu'une seule carte est en cours d'élaboration et qu'il y a six spécialistes parmi lesquels choisir, ce qui est assez restreint pour un jeu de tir multijoueur comme celui-ci. C'est une bonne chose, à notre avis, car un projet trop vaste est un risque bien plus grand que le contraire pour un jeu de tir multijoueur.

Il n'a pas voulu dire si le jeu sera également gratuit. Il sera donc très intéressant de voir comment Sega positionnera le jeu. Il faudra attendre un peu pour cela, car les tests alpha fermés visent davantage à déterminer si les joueurs s'amusent vraiment qu'à trouver un moyen de les faire payer.

La façon de raconter l'histoire de ces spécialistes est une autre question, qui sera finalisée à l'approche du lancement du jeu, mais les images que nous avons vues ont dépeint un monde impressionnant et vivant, alors nous espérons que Hyenas saura se démarquer.

