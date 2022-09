Football Manager 2023 arrive sur Apple Arcade et PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La date de sortie de Football Manager 2023 a été annoncée pour le 8 novembre 2022 et, pour la première fois, le jeu sera disponible dès le premier jour sur PlayStation 5.

Il sera également disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés à Apple Arcade, sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, et l'édition tactile reviendra après un an d'absence sous le nom de FM23 Touch.

La PS5 recevra l'édition FM23 Console, tout comme la Xbox Series X/S et la Xbox One. Et, comme pour les versions des années précédentes, elle sera disponible sur Xbox Game Pass Ultimate dès le lancement.

L'édition complète de Football Manager 2023 sera à nouveau disponible sur PC/Mac, tandis qu'une version simplifiée de FM23 Mobile sera disponible pour iOS et Android.

"FM23 marque une nouvelle étape importante pour la série Football Manager, qui fait ses débuts sur deux nouvelles plateformes", a déclaré le directeur du studio de Sports Interactive, Miles Jacobson.

"Les fans nous demandent depuis plusieurs années de produire un titre pour la PlayStation. Je suis donc ravi que ces joueurs aient maintenant la chance de vivre l'expérience la plus proche de celle d'un vrai manager de football.

"Notre décision de ne pas sortir de jeu Touch sur iOS ou Android en 2021 a été difficile à prendre et décevante pour certains de nos fans. Ce partenariat passionnant avec Apple Arcade nous permet de réintroduire un titre populaire d'une manière qui a du sens pour nous en tant que studio et pour la communauté FM au sens large."

Plus de détails sur les jeux, y compris les nouvelles fonctionnalités, seront révélés en octobre.

