Les précommandes européennes de la Sega Mega Drive Mini 2 sont ouvertes.

(Pocket-lint) - Les joueurs européens peuvent désormais précommander la Sega Mega Drive Mini 2 - la dernière console classique qui rappelle les jours de gloire du jeu vidéo.

Disponible à partir du 27 octobre 2022, la deuxième mini machine proposera 60 jeux, dont une sélection de titres Sega Mega CD qui n'étaient pas inclus dans la première Mega Drive Mini.

Comme son nom l'indique, son design est basé sur la deuxième génération de Mega Drive (alias Genesis aux États-Unis) qui a été introduite en 1993. Les jeux ont été sélectionnés par l'équipe en charge de la bibliothèque classique de Sega et des titres tiers sont également inclus, comme Earthworm Jim 2, Desert Strike et ClayFighter (bien que nous ne sachions pas vraiment pourquoi).

Le prix de vente au détail en Europe est de 109,99 £ / 109,99 €, mais vous pourrez peut-être trouver la console un peu moins chère avant l'expédition.

Contrairement à la première Mini, vous n'avez droit qu'à une seule manette de jeu cette fois-ci, bien qu'elle soit améliorée pour devenir le "Fighting Pad 6B" à six boutons. Si vous possédez le dernier modèle, ces pads fonctionneront toujours avec la Mini 2.

Il peut sembler raide de débourser plus de 100 £ pour une console rétro de nos jours, d'autant plus que beaucoup de jeux sont disponibles ailleurs (comme sur la Switch), mais considérez que vous ne pouvez pas acheter la première édition de Sega Mega Drive Mini pour moins de 250 £ maintenant et vous pouvez voir qu'il y aura beaucoup de preneurs pour le stock limité.

Écrit par Rik Henderson.