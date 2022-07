Lancement de la Sega Genesis Mini 2 aux États-Unis en octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sega a annoncé que sa console de jeux rétro Genesis Mini 2 sera lancée en Amérique du Nord le 27 octobre, conformément à la date de sortie déjà annoncée pour le Japon.

Cela signifie que nous n'attendons plus que des informations sur sa sortie européenne, qui se fera probablement sous le nom de Mega Drive Mini 2, conformément aux conventions de dénomination originales de Sega.

La SEGA Genesis Mini 2 arrive en Amérique du Nord le 27 octobre !



La SEGA Genesis Mini 2 est encore plus puissante !

Plus de 50 jeux classiques, inédits sur la Genesis Mini !

Et inclut les titres SEGA CD !#SEGA #GenesisMini2 pic.twitter.com/IRZubeEy9i- SEGA (@SEGA) 13 juillet 2022

La nouvelle version de la console est basée sur le deuxième modèle que Sega a sorti, et est plus compacte, tout en apportant quelques améliorations pour les joueurs rétro. Elle comprend notamment des jeux Sega CD pour la première fois, ainsi qu'une bibliothèque élargie de plus de 50 jeux au total.

La page Amazon de la nouvelle console est en ligne dès maintenant, vous pouvez donc passer une précommande si vous souhaitez ajouter une autre mini-console rétro à votre collection.

Nous ne connaissons pas encore la liste complète des jeux inclus dans la console, mais une partie a été révélée, que vous pouvez revoir ci-dessous :

Sonic CD

Shining Force

Silpheed

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

Les Guerriers Ninja

After Burner 2

Outrun

OutRunners

Virtua Racing

Super Hang On

Sonic 3D Blast

Shining in the Darkness

Vectorman 2

The Ooze

Bonanza Bros

Alien Soldier

Rainbow Islands Extra

Splatterhouse 2

Rolling Thunder 2

Lightening Force

Fantasy Zone

Star Mobile

