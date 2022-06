Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sega donne une suite littérale à sa console à succès Mega Drive Mini / Genesis Mini. Il a annoncé une Mega Drive Mini 2 avec une toute nouvelle gamme de jeux.

Bien que certains s'attendaient à une Dreamcast Mini à la place, le géant japonais du jeu vidéo a choisi de fabriquer une nouvelle machine qui comprend certains jeux Mega Drive manquant à la première version rétro, ainsi que plusieurs jeux Mega CD que les fans avaient demandés.

Voici tout ce que nous savons sur la Sega Mega Drive / Genesis Mini 2 jusqu'à présent.

Annoncée au Japon lors d'une présentation en ligne en juin 2022, la Mega Drive Mini 2 fait suite à la première incursion de Sega dans le domaine des "mini" consoles rétro.

Son design reproduit la deuxième génération de la console Mega Drive / Genesis introduite en 1993 (alors que la première Mega Drive Mini était une version miniature de la console de première génération). Elle mesure 120,8 x 32,2 x 116,5 mm.

Comme son prédécesseur, le nouveau modèle sera doté d'un port HDMI (720p et audio PCM linéaire) et d'un port USB pour l'alimentation, mais alors que la première version était livrée avec deux manettes filaires, la Mega Drive Mini 2 comprendra un seul "Fighting Pad 6B" à six boutons. Si vous possédez la Mega Drive Mini originale, les manettes précédentes fonctionneront également avec la machine de deuxième génération.

La mini-console comprendra 50 jeux Mega Drive et Mega CD de première et de seconde génération, dont vous trouverez le détail ci-dessous.

Tous les jeux sont installés et fonctionnent en interne (vous ne pouvez pas légitimement ajouter vos propres ROMs). Toutefois, les collectionneurs pourront ajouter un kit de décoration "Megadora Tower Mini 2" qui reproduit l'aspect de la Mega Drive Mini 2 et de la Mega CD de deuxième génération. Vous obtiendrez même une cartouche factice Virtua Racing et Sonic CD pour parfaire l'esthétique.

La Sega Mega Drive Mini 2 sortira d'abord au Japon, mais il est prévu qu'elle soit ensuite disponible dans le monde entier (probablement sous le nom de Genesis Mini 2 en Amérique du Nord).

Elle sera disponible à partir du 27 octobre 2022.

Seuls les prix japonais ont été communiqués jusqu'à présent.

Elle coûtera 10 978 yens TTC, soit environ 67 £ / 84 $ au taux de change actuel.

La Mega Drive Mini 2 sera disponible sur la boutique Sega Store au Japon. Nous n'avons pas encore reçu de détails sur les commandes pour le Royaume-Uni, les États-Unis ou d'autres régions.

Une manette Fighting Pad 6B supplémentaire coûte 2 750 yens (16 £).

Il y aura 50 jeux Mega Drive / Genesis et Mega CD au total sur la nouvelle console. Voici les titres annoncés jusqu'à présent (pour l'édition japonaise) :

Bonanza Bros

Fantasy Zone

Magical Taruruto

Shining in the Darkness

Thunder Force IV

Virtua Racing

Mansion of the Hidden Souls

Popful Mail

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

Notez que Fantasy Zone est un portage entièrement nouveau et inédit pour Mega Drive.

Malheureusement, bien qu'il y ait eu beaucoup de spéculations avant l'annonce de la dernière mini-console de Sega, il ne semble pas qu'il y aura une Dreamcast Mini ou une Saturn Mini de sitôt (si jamais).

Le producteur de la société pour son matériel classique, Yosuke Okunari, a déclaré à Famitsu que, bien que la société ait exploré la possibilité de produire l'une ou l'autre, la production de pièces s'est avérée "coûteuse".

"Le développement de nouvelles cartes a stagné à cause du Coronavirus et, bien sûr, ce serait un produit assez cher en termes de coût", a-t-il déclaré.

Écrit par Rik Henderson.