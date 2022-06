Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La prochaine grande aventure de Sonic est en route, avec un titre entièrement en 3D annoncé sous la forme de Sonic Frontiers, qui promet un monde ouvert vaste et magnifique à explorer.

Sonic Frontiers s'annonce comme un nouveau départ pour la série et pourrait apporter des nouveautés très intéressantes en termes de gameplay. Lisez la suite pour découvrir tous les détails clés du jeu.

Sega a annoncé Sonic Frontiers à la fin de l'année 2021, avec une bande-annonce que vous pouvez regarder ci-dessous.

Elle présente ce qui semble être un nouveau monde à explorer pour Sonic, à un rythme légèrement différent de celui de ses jeux précédents, et qui a été étoffé de manière significative par des révélations de gameplay exclusives à IGN en juin 2022. Dans la première, ci-dessous, vous pouvez voir Sonic traverser le monde.

Une présentation ultérieure a également montré le système de combat du jeu, et comment Sonic peut battre les ennemis disséminés dans le monde lorsqu'il les rencontre.

Nous ne savons pas exactement quand Sonic Frontiers sortira, mais Sega l'a étiqueté Holiday 2022, il devrait donc être disponible vers la fin de cette année.

Depuis la révélation des images de gameplay que vous pouvez trouver ci-dessus, cette date a été accueillie avec une certaine surprise par les fans qui espèrent que le jeu est plus abouti qu'il n'y paraît actuellement, mais pour l'instant, c'est la seule information officielle que nous avons sur sa sortie.

L'histoire de Sonic Frontiers est encore un peu mystérieuse, mais les bandes-annonces et le gameplay nous montrent que Sonic va explorer un nouveau monde, même si personne ne sait comment il y est arrivé.

Grâce au site officiel du jeu, nous savons que les terres qu'il traverse s'appellent les îles Starfall et qu'elles semblent contenir les ruines d'une ancienne civilisation.

Au vu de la bande-son douce et des immenses espaces ouverts, le jeu semble s'inspirer de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, même s'il reste à voir si le ton de ce jeu s'accorde avec la vitesse fulgurante de Sonic.

Ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi cette civilisation a pu laisser derrière elle des kilomètres de grind-rails et de boosts de vitesse, sans parler des anneaux d'or que Sonic convoite tant. Nous en saurons peut-être plus sur cet aspect des choses, ainsi que sur les étranges adversaires métalliques que Sonic affronte, dans les bandes-annonces et les présentations à venir.

Quoi qu'il en soit, l'essentiel est qu'il s'agit d'un autre jeu Sonic en 3D, un format qui a connu des hauts et des bas pour la mascotte de Sega, et avec un monde ouvert pour l'accompagner, le jeu représente en fait un peu un pari étant donné le succès des retours à la 2D comme Sonic Mania.

Écrit par Max Freeman-Mills.